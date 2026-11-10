Costantino Vitagliano a Privé by MOW ed Escort Advisor: “Devo tutto alle donne. A casa di Mora non sapevo chi trovavo nel letto”. Il primo dei tronisti è l’ultimo ospite della stagione: la tv, i ménage a trois e gli spogliarelli

Sono curioso di sentire cosa pensa della depilazione maschile una donna, e che donna! La prima classificata, perché Escort Advisor sulle recensioni fa una classifica annuale, la top escort 2025 è Bianca Laureano.

Costantino: Mi metto gli occhiali perché allora entra un sole.

Bianca: Come stai?

Costantino: Anziano ma bene, come dico sempre. Complimenti, sei bellissima.

Numero 1 escort d'Italia.

Costantino: Spiegami, cosa succede?

Hanno fatto una classifica con le recensioni.

Costantino: Qual è la più bella recensione che hai ricevuto, che proprio ti è piaciuta tanto?

Bianca: Ho toccato il cielo con un dito, ha detto un ragazzo. Era molto impacciato, gli batteva il cuore.

Costantino: La gente va da te anche per trovare una sorta di psicologa

Bianca: Sì, anche. Aveva 25 anni.

Costantino: Un toy boy.

Bianca: Sono tutti toy boy, c'è la cosa della donna più grande.

Costantino: Grande? Tu quanti ne hai: 26, 27?

Io mi metto qui ed è come vedere Van Basten e Gullit che si allenano. Mi sento Arrigo Sacchi adesso.

Costantino: Tu hai mai mentito?

Bianca: No.

Costantino: Hai mai fatto finta?

Bianca: Preferisco non dirlo.

Costantino: Non mi dire che tutti ti fanno impazzire. Quanti clienti hai al giorno?

Bianca: Faccio una selezione, non tanti. Preferisco 3-4 persone al giorno che scelgo io.

“Non tanti”, 3-4 al giorno, è bellissimo.

Bianca: Mezz'ora.

Costantino: Ne potresti fare mille.

Bianca: Quello che faccio mi basta, voglio la qualità nel mio lavoro.

Costantino: Come li scegli?

Bianca: Scelgo per telefono. Lo posso assicurare, hanno un modo di parlare… lo capisco subito se quello lì è un troglodita.

Costantino: Ti spiegano cosa vorrebbero?

Bianca: Sì, alcuni chiedono di andare forte, ma io non ho voglia.

Costantino: Piano piano, dolce, ti piace?

Bianca: Con i baci in bocca.

Costantino: Le dimensioni contano?

Bianca: No, è in che modo tocchi, il modo in cui penetri. Quello conta. Sono venuta anche con persone che ce l’avevano piccolo.

Tu quindi vieni davvero?

Bianca: Sì, vengo.

Questa è una notizia

Costantino: Io non lo so se ci credo.

Bianca: Però le mie recensioni dicono questo.

Le recensioni sono bellissime.

Bianca: Importantissimo baciare in bocca.

Costantino: Ah, tu li baci proprio in bocca? E sesso orale?

Bianca: Sì, normale, con preservativo chiaramente.

Costantino: Non ti hanno mai chiesto di venirti addosso?

Bianca: Tantissime volte me lo chiedono.

Costantino: Dove lo desiderano di più?

Bianca: In bocca.

Però depilazione, noi eravamo rimasti alla depilazione.

Bianca: A me piace un pochino di pelo, leggero. Non la foresta amazzonica, però un pochino. Anch'io ho un po' di pelo, mi piace.

Costantino: È da una vita che non vedo un pelo. Ma quindi da te vengono principalmente ragazzi?

Bianca: Ragazzi di 20 anni.

Costantino: Fai da nave scuola?

Bianca: Esattamente.

Costantino: Io da giovane ho imparato dalle donne più grandi, per sapere come una donna può percepire il piacere.

Raccontaci come li ricevi.

Bianca: L'autoreggente va di brutto, tacchi, non molto trucco, intimo nero.

Costantino: È capitato in tuta? Magari qualcuno ha la fantasia.

Bianca: No no. Poi c’è la luce soffusa, rossa a me piace.

Costantino: Ci sono quelli che vogliono la luce spenta perché si vergognano?

Bianca: Tanti vogliono la luce perché vogliono vedere.

Costantino: Tu invece la metti soffusa.

Bianca: Un po' di musichetta, un po' di candele. Per passare meglio il tempo.

Costantino: Tu sei gnocca, loro vogliono vederti.

Ti hanno mai fatto una proposta di farlo in più?

Bianca: Ho tante coppie.

Costantino: L'ultima volta che hai fatto l'amore quando è stato?

Bianca: Ieri perché ero in viaggio.

In viaggio come sei arrivata?

Bianca: In treno, comodissimo.

Ti è mai capitato di farlo in treno?

Bianca: Ho fatto sesso orale sul treno ieri.

Veramente? A pagamento?

Bianca: No, mi piaceva questo ragazzo di Roma. Lo guardo e comincia a sorridere. Alla fine sono timida nel mio contesto. Mi ha fatto un cenno. All'approccio ci ha pensato lui.

Costantino: Però lui ti fa così, andate a prendere il caffè.

Bianca: Eravamo già in treno. Poi abbiamo parlato, ma che lavoro fai, io dico la verità, oggi dicono l'influencer, modella.

Si è messo proprio comodo lui.

Bianca: È un ragazzo normale, fa il tecnico degli ascensori.

Ti piaceva?

Bianca: Sì, mi piaceva, giuro. Gli ho dato un bacio, lui è rimasto sulle labbra, a stampo, gli ho infilato la lingua e lui ha fatto una faccia un po' così.

Tutto questo sul treno.

Bianca: Sì, mi sono sentita… lo sai, un calore.

Costantino: Ti sei sentita qualcosa?

Bianca: Quando senti, non so se tu lo senti ancora, sai, quel calore?

Costantino: In che senso lo senti ancora? Sono vivo! Come gliel'hai fatto capire? O gliel'hai detto, vai in bagno che te lo succhio?

Bianca: Aveva il preservativo e si poteva fare.

Ah, l'amore.

Costantino: In bagno come avete fatto? È piccolo.

Bianca: Ma si mettono le gambe ovunque.

Costantino: Per forza a pecora nel bagno.

Bianca: Poi gli ho fatto un orale, 2 minuti. Posso chiederti una cosa? Tu sei più tradizionalista nel fare l'amore o ti piacciono cose tipo sadomaso?

Costantino: Tipo le manette, quella roba lì? Con le tue mani mi devi toccare…

Bianca: Hai mai avuto rapporti omosessuali?

Costantino: No.

Tu lo fai spesso a tre?

Bianca: Sì, spesso.

Costantino: Ma sono gente anche della nostra età?

Bianca: Di tutte le età.

Costantino: Io quando facevo lo spogliarellista, stiamo parlando di 30 anni fa, c'erano tanti uomini che si erano sposati con donne più giovani, latine, che giustamente pur di tenere rapporto portavano la loro donna e si mettevano a guardare mentre gli altri se la ciulavano. Come è uscito il viagra: apriti cielo. La non erezione dell'uomo c’è dai tempi dei tempi. Chi mangia male, chi non fa movimento, lo stress. Se la mia mente non è a posto… per sei mesi, come ho detto, era già tanto se lo portavo a far la pipì, ma perché in quel momento io ero preso da altro. Poi hai una donna così davanti…

Ti è mai capitato un uomo che viene lì e non vuole fare sesso ma sfogarsi e parlare?

Bianca: Tante volte.

Costantino: È capitato spesso che lo facessi con due uomini? Con miei vecchi compagni, tra virgolette, di moda, di scorribande, succedeva che lei volesse due uomini. Il problema è che una donna non ce la fa gestire.

Hai provato già?

Bianca: Io posso dirti come da donna è facilissimo.

Costantino: Come se mi insegni?

Bianca: Prima uno avanti e uno dietro e poi si fa il giro tutti e due insieme.

Cioè fai il sandwich lì?

Bianca: Sì. Mi sorprende che tu non sappia la posizione per fare incastrare tutto: uno avanti, uno dietro.

Costantino: Uno a volte esce, uno sbaglia, è un po' macchinoso, però uno bocca e uno dietro.

Però lei diceva un'altra cosa, capito?

Costantino: Tutti e due dove? Nella stessa patata?

Bianca: No, davanti e dietro, lato A, lato B.

Costantino: Ci sono delle posizioni che tu conoscerai meglio di me, si può fare uno dietro e uno avanti ma uno deve stare sdraiato, tu sopra e l'altro dietro. Non fare quella faccia da paracula, che lo sai meglio di me. Neanche te lo devo raccontare io. Il problema è quando sono due donne e un uomo. È bello quando una donna sa giocare anche con l'altra donna.

Bianca: A me piace la donna anche che sa fare la sforbiciata. Sai cos'è la sforbiciata?

Costantino: Non la so. Voi volete chiudere, vero?

Io la so, però raccontala al pubblico.

Bianca: Praticamente la sforbiciata è se prendi la patatina con la patatina e si struscia. Riesce anche a venire se una ha i clitoridi abbastanza lunghi.

Costantino: E lui dove sta?

Bianca: Lui sta là a guardare, quando abbiamo bisogno chiamiamo.

Costantino: Bello, perché alla fine la donna comanda.