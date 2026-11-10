Costantino Vitagliano a Privé by MOW ed Escort Advisor: “Devo tutto alle donne. A casa di Mora non sapevo chi trovavo nel letto”. Il primo dei tronisti è l’ultimo ospite della stagione: la tv, i ménage a trois e gli spogliarelli

Lo abbiamo chiamato perché è stato il primo dei tronisti, un fenomeno mediatico, uno a cui strappavano i vestiti durante le serate. Tutte volevano Costantino. Ma a Privé vogliamo andare oltre la facciata. Costantino Vitagliano è l’ultimo ospite di questa stagione del videocast realizzato da MOW ed Escort Advisor. La chiusura di un percorso cominciato con Valeria Marini e proseguito con Alba Parietti, Malena e Sylvie Lubamba. Costantino, perché dopo Uomini e Donne bastava il nome, di esperienze ne ha avute come forse nessuno. Quando comincia è solo uno “dei tanti bei ragazzi”, poi con il programma di Maria De Filippi fa il botto, Lele Mora se ne accorge e lo tiene con sé, lo veste da capo a piedi, è una macchina da sponsor. Tutto vero. Però noi siamo voluti andare oltre la superfice, per entrare nella sfera più intima di Costantino Vitagliano: “Devo tutto alle donne e anche alla comunità gay”. A casa “del Mora non sapevo chi mi sarei trovato nel letto”. Poi entra Bianca Laureano e la chiacchierata svolta ancora: parliamo di ménage a trois e di atmosfera, di baci in bocca e “aiutini”. “Io non ho mai preso viagra”, chiarisce subito Costantino. Dubbi ne avevamo pochi.
Gli inizi e la grande occasione a Uomini e Donne
Vabbè ragazzi, adesso io mi devo solo togliere il cappello, fare un inchino, perché in fatto di esperienze di donne, secondo me più di te in Italia, e forse neanche solo in Italia, non ce n'è.
Devo diventare rosso? Io non sono timido, però perché mi stai elogiando così?
Ma scusami, tu sei l'uomo che ha avuto più donne dei viventi.
Ho avuto le mie esperienze, ho iniziato molto giovane, quindi posso dire che qualche donna l'ho avuta.
Ricordo folle di 10mila persone che ti strappavano le mutande: cose così non ne ho più viste.
Quelle persone le pagavo tutte...
Ti hanno pagato, altroché.
Ne ho guadagnati tanti. Ringrazierò sempre il mondo femminile. L'ho sempre detto, devo tutto alle donne, e non solo, anche al mondo gay, perché sono stato un'icona gay per molti anni. Ho iniziato a 16 anni come modello, animatore, spogliarellista, fino ad arrivare a ciò che mi ha reso famoso per l'Italia intera. Non posso che ringraziare quel programma, quindi la signora De Filippi.
Quando ti sei accorto che facevi questo effetto?
Già da piccolo, i miei occhi azzurri, la mia fisicità. Il sogno da giovane era diventare il più bello. Oggi sono tutti sui social. Ai miei tempi era quello di fare il calendario, appeso nelle gigantografie. Prima di essere un fenomeno mediatico ero uno dei tanti bei ragazzi. Mi vedevi nelle campagne pubblicitarie, però non sapevi il mio nome. L'esposizione televisiva poi mi ha dato il boom. Io non sono mai stato pagato, perché Uomini e Donne non è un lavoro. Sono stato nel programma per tre mesi. Il botto è stato quando ho detto di no a una ragazza, però facendolo in un modo diverso dagli altri. L'ho fatta alzare, “se vuoi la mia risposta mi devi baciare”. Lei mi ha schiaffato la lingua in bocca ed è successo. L'ho staccata e ho detto: per me è un no. Da lì è venuto giù il mondo.
Questo atteggiamento da dove ti arriva? Perché tu vieni dalla strada.
Io sono vero. Non sono né arrogante né presuntuoso. Dico le cose come stanno. Il problema è che in Italia non piace. Quella volta ho capito che avevo la mia opportunità. E l'ho sfruttata.
Gli "incidenti" durante lo spogliarello
Un amico in comune mi ha raccontato che durante lo spogliarello a un certo punto prendevi la giacca, ci mettevi la testa della futura sposa…
Ho fatto per tanti anni lo spogliarello, Milano era piena di locali. E ogni fine spettacolo capivo se si potesse fare l'effetto nudo integrale. Che però non era per tutti. Era immaginato dagli altri e lo vedeva solo la festeggiata.
Quindi cosa facevi?
Mi alzavo, avevo il mio perizoma, prendevo lei, la guardavo: me lo togli tu? Se diceva sì, allora mi alzavo, la mettevo in ginocchio davanti a me, mettevo la divisa da ufficiale gentiluomo, guanto bianco, doccia e capelli perfetti, Barry White come colonna sonora: avevo già vinto che neanche ero entrato. Quei 20 minuti me li giocavo alla grande. Mettevo la giacca sulla sua testa: “Puoi fare ciò che vuoi, sei tu che decidi”. È capitato che mi mordessero.
Ma tu eri in erezione o no?
No, come fai a essere in erezione? O sei Rocco o non so.
Moscio, quindi?
Barzotto. Una volta è stato bellissimo. Una ragazza aveva l'apparecchio, quello non fisso. Tiro su, tac, sento una roba che penzolava: c'era l'apparecchio. Ho alzato la giacca: “Guarda, hai dimenticato questo”.
Quante andavano fino in fondo?
Diciamo 9 su 10.
Il boom e le offerte per sesso a pagamento
E quand'è che ti è cambiata la vita? Quando hai conosciuto Lele Mora?
Già vivevo nel palazzo dove oggi ho delle proprietà ed ero fidanzato con una ballerina che lavorava nel corpo di ballo di alcuni programmi come La sai l’ultima. Il regista era Adriano Bonfanti, prima serata, facevo il cantante di un gruppo formato da quattro ragazzi belli e fisicati. Quello che erano i Take That. Poi vengo preso come valletto a Quelli che il calcio, sono stato il primo muflone.
Cioè il valletto veniva chiamato muflone?
Lasciamo stare… Mora era l'agente di Simona Ventura, che conduceva. Il Mora mi diceva: prima o poi verrai a lavorare per me. Mi dissero di questo programma, Uomini e Donne, in cui avrei dovuto fare il corteggiatore. Ma io non ho mai corteggiato una donna, sono fortunato, mi hanno sempre corteggiato. E poi erano tutte ragazze normali. Io lavoravo con le ballerine più belle d'Italia, fisici statuari. Fino a quando un giorno mi convince che c'è una nuova formula. E sempre Mora mi spiega: “Il tuo successo può diventare importante se quella signora sulle scale si accorge di te”. La signora De Filippi naturalmente.
E questa cosa ha funzionato?
Il mio modo di pormi era diverso. Gli altri erano impauriti, intimiditi. Io no.
Ma la fame che avevi, che ti ha portato lì, poi l'hai messa anche con le donne?
Prima ti ho raccontato un aneddoto a telecamere spente.
Spieghiamolo, perché questo si può raccontare.
Io sono stato ospite di un'azienda i cui proprietari sono miei amici, volevano avere Costantino a cena con loro. Faccio le foto, mangio, poi ero libero. A fianco a me si erano liberati dei posti. Si siede una ragazza, mi guarda e dice: “Se vai in bagno e mi dai 300 euro, te lo…”. L'ho guardata e ho riso. Non ho mai pagato e non mi hanno mai pagato per farlo. Lo facevo anch'io nei bagni, ma per piacere.
Non è vero che non ti hanno mai pagato.
No, io non ho mai preso soldi.
Te li hanno proposti però.
Tantissime volte. Rocco me l'ha proposto di fare l’attore con lui, ma non ho mai voluto. Non è quello che mi piace fare.
E la ragazza a tavola cosa ha fatto?
Si è alzata offesa, era una ragazza normale, tacco a spillo, autoreggente. Oggi, senza offesa donne, tutte uguali: tetta rifatta, zigomo, canotto. Avrà avuto 25-26 anni. Va dal titolare, torna e mi dice: “Mi hanno detto che sei Costantino. Allora ti lascio il mio numero di telefono e mi porti a cena”. Tu ti droghi le ho detto.
Quindi anche gratis, tutto bellissimo.
È un po' come le piattaforme in cui puoi vendere materiale intimo. Io ho delle amiche che lo fanno, nulla togliere. Ma pensare che devo pagare un video per masturbarmi… Io la devo toccare una donna? Cioè pago e manco ti tocco?
Vabbè, ma tu sei Costantino, di che caz*o stiamo parlando?
Però se devo pagare, allora chiamo loro di Escort Advisor.
"A casa di Lele Mora ero il padrone"
Tu mi hai raccontato un altro aneddoto prima, che quando andavi a casa di Lele eri il padrone.
Non è che ero il padrone. Quando arrivavo a casa del signor Mora, io ho dato sempre del lei sia a lui che alla signora De Filippi, ero quello che portava più soldi di tutti. Me l'ha sempre detto lui. E quindi automaticamente avevo la mia stanza, la mia cabina armadio. Ma perché tutto ciò che indossavo, dalla scarpa al cappellino, all'occhiale, alla mutanda, alla maglietta era sponsorizzato e io e il Mora percepivamo tanti soldi. Lui pigliava il 50%. La sua bravura poi è stata moltiplicare i “Costantino”.
Come sono evolute le cose?
Dopo di me ha avuto un boom il programma della signora De Filippi. Io facevo due, tre, quattro eventi al giorno, otto programmi televisivi a settimana, campagne pubblicitarie, copertine, avevo una chat telefonica, calendario di Max, figurine, diari, le tazze, la penna, il diario. Io ho venduto quattro milioni di figurine. Il mio primo libro scritto da Alfonso Signorini ha venduto quasi 300mila copie. Costantino desnudo a €9,90, quanto fa? 100 di “Costantini” non guadagnavano quanto me. Però Mora incassava la percentuale anche da loro.
E un paio li hai stesi.
Litigavo perché tutti i giorni era una spinta: finocchio, ciucciacaz*i, sfigato. E io ero nato sul marciapiede. Avevo dieci ragazzi con me fissi, ma non per gli uomini: per gestire le donne. Io prendevo le botte dalle donne. Entravo in un locale vestito, uscivo nudo. Per uno che viene dalle case popolari. Quando mi chiedi come ho fatto non so rispondere, però è accaduto.
È accaduto, sei diventato il cocco di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo.
Ragazzi, è un sistema: funzionavo. Oggi ci sono altri al mio posto. Però non c'è più il Costantino. La televisione è cambiata.
Prima parlavamo di Lele Mora. Quando tu arrivavi a casa c’era una regola.
Quando arrivavo comandavo io. Molte belle ragazze dell'epoca che non erano ancora così famose stavano iniziando a lavorare. Logicamente io non c'ero quasi mai, però c'era una stanza per me. Il Mora guadagnando così tanto mi dava anche la possibilità di spostarmi col suo aereo privato. Non sapevo dove mi svegliavo, non sapevo dove andavo a dormire.
Ci stai girando intorno.
Tornavo dal Mora, aprivo la porta e mi trovavo qualcuna nel letto. Il Mora avvisava: quella è la stanza di Costantino, sappiate che io non so mai se lui torna o non torna. Se torna, quando arriva o vi alzate e andate, o sennò chiedete a lui se potete continuare a dormire.
Mi hanno raccontato che hai condiviso dei momenti molto intimi con Elisabetta Gregoraci mentre stava con Flavio Briatore.
È un'amica, abbiamo vinto Baila. Ci vedevano sempre insieme, avranno pensato chissà cosa. Eravamo amici, sai, balli un tango, è passionale no?
Quanto ti hanno proposto per fare sesso? Qual è la cifra più alta?
Negli anni da modello andavo a Montecarlo, Cannes, robe del genere. C'erano molte donne facoltose, sposate con grossi imprenditori, il marito si faceva i caz*i suoi e loro idem. Senza offesa per quelle donne, ma non mi piacevano. Non era una questione di soldi. Se mi fosse piaciuta qualcuna, sarei arrivato di corsa. Mi piacciono le donne più giovani, che devo fare? Giusto curarsi, perché anch'io ho il culto del corpo, ma non mi sono mai rifatto nulla. Capisco la donna che non ha il seno e se lo voglia rifare. Non capisco quando si va oltre. Queste labbra a canotto alcune volte sono troppo. Lì sto baciando silicone.
A me dà un po' fastidio la standardizzazione.
Non so se è ancora così, ma un po' hanno fatto i Costantini e un po' hanno fatto le Belen. Belen era bellissima quando si muoveva. Iniziava a camminare e dicevi: Dio, cosa ti farei!
Il sesso, la posizione preferita e la depilazione
Com'è fare l'amore con Costantino?
Glielo chiedo dopo se lo incontro…
Quando è stata la tua prima volta?
Giovanissimo. Avrò avuto neanche 16 anni, una donna molto più grande di me. Devo dire la verità, ho imparato dalle donne più grandi. Adesso sono anziano e vado con le donne più giovani. Questa cosa è pazzesca. Io vengo corteggiato dalle ragazze giovani. Alcuni ragazzi non fanno più cose che alle donne piacciono. Amore, dai una leccata alla patata.
Dici che non lo fanno più?
Le ragazze mi dicono che non sanno neanche da dove iniziare.
Tu?
Io faccio tutto, a me piace la donna. In bagno, in camerino, in una monovolume, su una barca, su un aereo: penso di averlo fatto dappertutto. Mi manca la navicella spaziale. Quando andremo sulla luna, se ci sono ancora ci provo.
Posizione preferita?
Tutte.
Bella risposta.
Sai cos'è che a me piace? Sentirla. Se vedo che a lei non piace, cambio. Non penso a me in quel momento, ma a lei. Allora sì che me la godo.
Quindi tu sei uno di quelli che vuole venire dopo?
No, io vengo sempre dopo.
Se non viene lei?
Stiamo lì tutta la giornata.
Vabbè, applausi, signori!
È una cosa mentale. Molte volte mi dicevano: io non sono mai venuta. Oppure donne che non sanno cosa vuol dire squirtare. E mi dicono che non tutte lo fanno. Non è vero, tutte lo possono fare. È che devi trovare la persona che ti ci fa arrivare.
Ci vuole la pazienza?
Non è questione di pazienza, è questione di passione. Ti deve piacere. Non stiamo a guardare solo due tette e un culo, quello ce l'hanno tutte.
Il segreto per far squirtare?
Ma non c'è un segreto, devi capire chi hai di fronte. C'è chi viene con lo strofinamento, chi con la penetrazione, sono tanti i metodi. È lei che te lo fa capire. Noi non sappiamo un caz*o, non contiamo un caz*o. Hanno il vibratore se vogliono.
A me piace il vibratore.
Non c’è niente di sbagliato.
Adesso entriamo in un argomento un po' tricky.
Due anni fa hanno scoperto questa malattia autoimmune che mi ha fatto perdere più di 30 chili. Adesso sto molto meglio, ma in due anni ho dovuto fare tante terapie. Hanno trovato una cura che dovrò fare tutta la vita e che tiene il mio male a bada.
Quindi il rapporto con il tuo corpo, anche con il sesso, in momenti del genere cambia.
Per un periodo sotto farmaci e cortisone ero pieno di bubboni, mi ha fatto venir fuori un'acne che non avevo neanche da giovane. Ancora oggi ho la pelle a macchie. Prima di purificarmi ce ne vorrà. Per sei mesi io non avevo… per me che sono sempre stato malato di patata, dovevo farlo tutti i giorni più di una volta al giorno.
Per quanti anni l'hai fatto più di una volta al giorno tutti i giorni?
Non so.
Ti masturbi sempre?
Adesso è da un po' che non lo faccio, perché fortunatamente non ho bisogno di farlo. Se non ho la materia prima, una pippa me la faccio.
Ah, è sacrosanto! Usi la testa o guardi qualcosa?
No, no, questione di testa. La pippa è una pippa. Sesso è sesso. La pippa, un due tre stella, e vieni. La stessa donna quando non viene con un uomo si masturba col dito, viene in cinque minuti.
E quindi come cambia il rapporto con il sesso in un periodo così difficile?
Non ci pensi, la tua testa è totalmente presa da altro. Ho avuto un'educazione vecchio stampo, dove la famiglia era tutto. Mia figlia è la cosa più importante che ho, i genitori li ho persi. Il pensiero era: vorrei vedere crescere mia figlia, devo far di tutto per esserci, voglio dargli tutto quello che non ho avuto io. Voglio godermela, voglio andare a cena con lei. Io oggi sono qui e sono così, non in forma come una volta, ma sto molto meglio grazie alla ricerca. Quando sentite ricerca, non pensate che a voi non serva.
Mai preso viagra?
Mai. Come ho detto nel mio primo libro, per avere il fisico che avevo ho fatto uso di sostanze dopanti. Non l'ho mai nascosto, ho fatto i miei errori nella vita, vengo dalla periferia. O lo facevi o sennò eri lo sfigato.
Per fare sesso non ti sei mai aiutato?
L'ho detto in altre interviste, non mi vergogno a dirlo, facevo uso di testosterone. La mattina devo sbatterlo sul lavandino. Io facevo la pipì con l'acqua ghiacciata sopra perché riuscivo a farla. Perché, lo dico guardando gli uomini qua dietro le telecamere, col caz*o duro è impossibile. Il viagra non so neanche cosa sia, adesso avrei pure paura a prenderlo. Ringraziando il cielo si alza da solo.
Io comunque posso dirlo, prima mentre ti cambiavi te l’ho visto. Mi sembrava un cazzo, come dire…
È simpatico, sorride sempre.
Non mi ricordo, è depilato o meno?
Sì, mi sono sempre depilato.
Sei stato l'antesignano della depilazione.
Mi dicevano che ero gay perché mi depilavo. Ma quando facevo il modello le campagne pubblicitarie per l'intimo non è che le potevo fare col ciuffo che usciva. Era lavoro.
Bianca Laureano arriva nel Privé
Sono curioso di sentire cosa pensa della depilazione maschile una donna, e che donna! La prima classificata, perché Escort Advisor sulle recensioni fa una classifica annuale, la top escort 2025 è Bianca Laureano.
Costantino: Mi metto gli occhiali perché allora entra un sole.
Bianca: Come stai?
Costantino: Anziano ma bene, come dico sempre. Complimenti, sei bellissima.
Numero 1 escort d'Italia.
Costantino: Spiegami, cosa succede?
Hanno fatto una classifica con le recensioni.
Costantino: Qual è la più bella recensione che hai ricevuto, che proprio ti è piaciuta tanto?
Bianca: Ho toccato il cielo con un dito, ha detto un ragazzo. Era molto impacciato, gli batteva il cuore.
Costantino: La gente va da te anche per trovare una sorta di psicologa
Bianca: Sì, anche. Aveva 25 anni.
Costantino: Un toy boy.
Bianca: Sono tutti toy boy, c'è la cosa della donna più grande.
Costantino: Grande? Tu quanti ne hai: 26, 27?
Io mi metto qui ed è come vedere Van Basten e Gullit che si allenano. Mi sento Arrigo Sacchi adesso.
Costantino: Tu hai mai mentito?
Bianca: No.
Costantino: Hai mai fatto finta?
Bianca: Preferisco non dirlo.
Costantino: Non mi dire che tutti ti fanno impazzire. Quanti clienti hai al giorno?
Bianca: Faccio una selezione, non tanti. Preferisco 3-4 persone al giorno che scelgo io.
“Non tanti”, 3-4 al giorno, è bellissimo.
Bianca: Mezz'ora.
Costantino: Ne potresti fare mille.
Bianca: Quello che faccio mi basta, voglio la qualità nel mio lavoro.
Costantino: Come li scegli?
Bianca: Scelgo per telefono. Lo posso assicurare, hanno un modo di parlare… lo capisco subito se quello lì è un troglodita.
Costantino: Ti spiegano cosa vorrebbero?
Bianca: Sì, alcuni chiedono di andare forte, ma io non ho voglia.
Costantino: Piano piano, dolce, ti piace?
Bianca: Con i baci in bocca.
Costantino: Le dimensioni contano?
Bianca: No, è in che modo tocchi, il modo in cui penetri. Quello conta. Sono venuta anche con persone che ce l’avevano piccolo.
Tu quindi vieni davvero?
Bianca: Sì, vengo.
Questa è una notizia
Costantino: Io non lo so se ci credo.
Bianca: Però le mie recensioni dicono questo.
Le recensioni sono bellissime.
Bianca: Importantissimo baciare in bocca.
Costantino: Ah, tu li baci proprio in bocca? E sesso orale?
Bianca: Sì, normale, con preservativo chiaramente.
Costantino: Non ti hanno mai chiesto di venirti addosso?
Bianca: Tantissime volte me lo chiedono.
Costantino: Dove lo desiderano di più?
Bianca: In bocca.
Però depilazione, noi eravamo rimasti alla depilazione.
Bianca: A me piace un pochino di pelo, leggero. Non la foresta amazzonica, però un pochino. Anch'io ho un po' di pelo, mi piace.
Costantino: È da una vita che non vedo un pelo. Ma quindi da te vengono principalmente ragazzi?
Bianca: Ragazzi di 20 anni.
Costantino: Fai da nave scuola?
Bianca: Esattamente.
Costantino: Io da giovane ho imparato dalle donne più grandi, per sapere come una donna può percepire il piacere.
Raccontaci come li ricevi.
Bianca: L'autoreggente va di brutto, tacchi, non molto trucco, intimo nero.
Costantino: È capitato in tuta? Magari qualcuno ha la fantasia.
Bianca: No no. Poi c’è la luce soffusa, rossa a me piace.
Costantino: Ci sono quelli che vogliono la luce spenta perché si vergognano?
Bianca: Tanti vogliono la luce perché vogliono vedere.
Costantino: Tu invece la metti soffusa.
Bianca: Un po' di musichetta, un po' di candele. Per passare meglio il tempo.
Costantino: Tu sei gnocca, loro vogliono vederti.
Ti hanno mai fatto una proposta di farlo in più?
Bianca: Ho tante coppie.
Costantino: L'ultima volta che hai fatto l'amore quando è stato?
Bianca: Ieri perché ero in viaggio.
In viaggio come sei arrivata?
Bianca: In treno, comodissimo.
Ti è mai capitato di farlo in treno?
Bianca: Ho fatto sesso orale sul treno ieri.
Veramente? A pagamento?
Bianca: No, mi piaceva questo ragazzo di Roma. Lo guardo e comincia a sorridere. Alla fine sono timida nel mio contesto. Mi ha fatto un cenno. All'approccio ci ha pensato lui.
Costantino: Però lui ti fa così, andate a prendere il caffè.
Bianca: Eravamo già in treno. Poi abbiamo parlato, ma che lavoro fai, io dico la verità, oggi dicono l'influencer, modella.
Si è messo proprio comodo lui.
Bianca: È un ragazzo normale, fa il tecnico degli ascensori.
Ti piaceva?
Bianca: Sì, mi piaceva, giuro. Gli ho dato un bacio, lui è rimasto sulle labbra, a stampo, gli ho infilato la lingua e lui ha fatto una faccia un po' così.
Tutto questo sul treno.
Bianca: Sì, mi sono sentita… lo sai, un calore.
Costantino: Ti sei sentita qualcosa?
Bianca: Quando senti, non so se tu lo senti ancora, sai, quel calore?
Costantino: In che senso lo senti ancora? Sono vivo! Come gliel'hai fatto capire? O gliel'hai detto, vai in bagno che te lo succhio?
Bianca: Aveva il preservativo e si poteva fare.
Ah, l'amore.
Costantino: In bagno come avete fatto? È piccolo.
Bianca: Ma si mettono le gambe ovunque.
Costantino: Per forza a pecora nel bagno.
Bianca: Poi gli ho fatto un orale, 2 minuti. Posso chiederti una cosa? Tu sei più tradizionalista nel fare l'amore o ti piacciono cose tipo sadomaso?
Costantino: Tipo le manette, quella roba lì? Con le tue mani mi devi toccare…
Bianca: Hai mai avuto rapporti omosessuali?
Costantino: No.
Tu lo fai spesso a tre?
Bianca: Sì, spesso.
Costantino: Ma sono gente anche della nostra età?
Bianca: Di tutte le età.
Costantino: Io quando facevo lo spogliarellista, stiamo parlando di 30 anni fa, c'erano tanti uomini che si erano sposati con donne più giovani, latine, che giustamente pur di tenere rapporto portavano la loro donna e si mettevano a guardare mentre gli altri se la ciulavano. Come è uscito il viagra: apriti cielo. La non erezione dell'uomo c’è dai tempi dei tempi. Chi mangia male, chi non fa movimento, lo stress. Se la mia mente non è a posto… per sei mesi, come ho detto, era già tanto se lo portavo a far la pipì, ma perché in quel momento io ero preso da altro. Poi hai una donna così davanti…
Ti è mai capitato un uomo che viene lì e non vuole fare sesso ma sfogarsi e parlare?
Bianca: Tante volte.
Costantino: È capitato spesso che lo facessi con due uomini? Con miei vecchi compagni, tra virgolette, di moda, di scorribande, succedeva che lei volesse due uomini. Il problema è che una donna non ce la fa gestire.
Hai provato già?
Bianca: Io posso dirti come da donna è facilissimo.
Costantino: Come se mi insegni?
Bianca: Prima uno avanti e uno dietro e poi si fa il giro tutti e due insieme.
Cioè fai il sandwich lì?
Bianca: Sì. Mi sorprende che tu non sappia la posizione per fare incastrare tutto: uno avanti, uno dietro.
Costantino: Uno a volte esce, uno sbaglia, è un po' macchinoso, però uno bocca e uno dietro.
Però lei diceva un'altra cosa, capito?
Costantino: Tutti e due dove? Nella stessa patata?
Bianca: No, davanti e dietro, lato A, lato B.
Costantino: Ci sono delle posizioni che tu conoscerai meglio di me, si può fare uno dietro e uno avanti ma uno deve stare sdraiato, tu sopra e l'altro dietro. Non fare quella faccia da paracula, che lo sai meglio di me. Neanche te lo devo raccontare io. Il problema è quando sono due donne e un uomo. È bello quando una donna sa giocare anche con l'altra donna.
Bianca: A me piace la donna anche che sa fare la sforbiciata. Sai cos'è la sforbiciata?
Costantino: Non la so. Voi volete chiudere, vero?
Io la so, però raccontala al pubblico.
Bianca: Praticamente la sforbiciata è se prendi la patatina con la patatina e si struscia. Riesce anche a venire se una ha i clitoridi abbastanza lunghi.
Costantino: E lui dove sta?
Bianca: Lui sta là a guardare, quando abbiamo bisogno chiamiamo.
Costantino: Bello, perché alla fine la donna comanda.