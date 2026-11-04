“Il Kenya se ne frega di mio figlio e il Ministro non mi ha mai chiamato” parla il padre di Mattia Sorbi, il giornalista ostaggio di Nairobi dopo la morte in piscina dell’amica Caroline Abbo

Sono passati 44 giorni e Mattia Sorbi è ancora “ostaggio” del Kenya. Il reporter italiano, già gravemente ferito in Ucraina nel 2022, non è indagato, ma le autorità keniote continuano a trattenergli il passaporto dopo la morte per annegamento di Caroline Abbo, cittadina ugandese, nella piscina dell’alloggio dove si trovava in vacanza. L’autopsia che potrebbe sbloccare la situazione non viene eseguita e intanto si avvicina il 6 novembre, quando Sorbi dovrebbe sottoporsi a un delicato intervento neurologico all’ospedale Besta di Milano. Dopo aver raccolto la testimonianza del giornalista e denunciato il silenzio della stampa italiana, noi di MOW abbiamo parlato con suo padre, il professor Paolo Sorbi, sociologo e protagonista di una lunga stagione della storia politica italiana. Che non usa mezzi termini: “Non funzionano le burocrazie e tutti se ne fregano”. E nemmeno sul governo italiano sembra avere parole particolarmente rassicuranti: “Il Ministro non ha mai chiamato”.
Professor Sorbi, come sta in questi giorni?
Cosa le posso dire. Siamo ormai abituati alla vita pericolosa di mio figlio, ovvero quella che fanno i corrispondenti di guerra. Questa situazione però è decisamente kafkiana.
Siete in contatto con la Farnesina?
Sì, siamo in contatto con l’unità di crisi che sta cercando di fare qualcosa, ma la situazione è grave. Bisogna considerare che in Kenya – le parlo da sociologo – c’è una visione delle relazioni umane diversissima da quella che abbiamo noi in Occidente. Quindi tutto è lentissimo ed è determinato, diciamo così, da un sottofondo di passività. Non funzionano le burocrazie e tutti se ne fregano.
Lei quando ha saputo come ha reagito quando ha saputo che Mattia era bloccato in Kenya? Immagino che, considerando il lavoro di suo figlio, siate già abituati a situazioni di questo genere.
Ci siamo abituati per forza.
Il ministro non si è fatto sentire? Avete avuto contatti soltanto con la Farnesina?
No, non si è fatto sentire nessuno. Cosa potrebbe fare il ministro? Nessuno fa niente.
Per quale motivo la stampa italiana fa così fatica a parlare del caso di suo figlio? Adesso dopo di noi Dagospia e La Verità si sono mossi. Anche Piazza Pulita ha rilanciato l’appello di suo figlio sui suoi social come Clarissa Ward della Cnn e Lindsey Hilsum di Channel 4. Mentre all'estero si sono mossi subito qui ci è voluto un bel po’
Non riesco a capirlo. È come dice lei. Forse non si rendono conto dell’assurdità della situazione. Il problema riguarda l’autopsia, decisiva per avviare un’indagine e consentire alla magistratura del Kenya di proseguire. Mio figlio è innocente è lui stesso a richiederla per provarlo. Eppure non viene fatta, con una scusa ridicola: questa povera ragazza era dell’Uganda, ma in Uganda non ha famiglia, non risulta niente. Hanno aspettato quasi venti giorni, e ora ne sono passati 44, per sentire dall’Uganda se ci fossero dei parenti. Non ci sono parenti e si sarebbe dovuto procedere immediatamente con l’autopsia.
Precedentemente suo figlio era stato ferito in Ucraina, soccorso dai russi e poi curato dagli ucraini, in una vicenda che era stata anche molto strumentalizzata politicamente. Si parla poco di suo figlio oggi anche per questo?
Mio figlio è sempre equidistante nei suoi servizi, quindi credo di no. Credo sia dovuto all’assurdità della situazione in cui si è ritrovato. Spero vivamente che la macchina riprenda a muoversi perché tra poco arriveremo a 50 giorni. E poi chissà. Spero che mio figlio venga liberato presto anche per l’operazione a cui si sarebbe dovuto sottoporre al Besta.