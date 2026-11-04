“Il Kenya se ne frega di mio figlio e il Ministro non mi ha mai chiamato” parla il padre di Mattia Sorbi, il giornalista ostaggio di Nairobi dopo la morte in piscina dell’amica Caroline Abbo

Professor Sorbi, come sta in questi giorni?

Cosa le posso dire. Siamo ormai abituati alla vita pericolosa di mio figlio, ovvero quella che fanno i corrispondenti di guerra. Questa situazione però è decisamente kafkiana.

Siete in contatto con la Farnesina?

Sì, siamo in contatto con l’unità di crisi che sta cercando di fare qualcosa, ma la situazione è grave. Bisogna considerare che in Kenya – le parlo da sociologo – c’è una visione delle relazioni umane diversissima da quella che abbiamo noi in Occidente. Quindi tutto è lentissimo ed è determinato, diciamo così, da un sottofondo di passività. Non funzionano le burocrazie e tutti se ne fregano.

Lei quando ha saputo come ha reagito quando ha saputo che Mattia era bloccato in Kenya? Immagino che, considerando il lavoro di suo figlio, siate già abituati a situazioni di questo genere.

Ci siamo abituati per forza.

Il ministro non si è fatto sentire? Avete avuto contatti soltanto con la Farnesina?

No, non si è fatto sentire nessuno. Cosa potrebbe fare il ministro? Nessuno fa niente.