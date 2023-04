In Sicilia tutti parlano di vecchie intercettazioni fra il sindaco di Trapani e un alto dirigente di polizia: ecco quali sono e cosa c’è dietro

Le telefonate intercettate risalgono per la precisione alla settimana precedente al ballottaggio per le amministrative di Erice del 28 maggio 2007, poi vinte da Tranchida con un migliaio di voti di scarto sul candidato del centrodestra. In quei mesi la Procura di Trapani aveva aperto un'inchiesta per corruzione elettorale, cui si era aggiunta una denuncia di Tranchida per una tentata estorsione subita mentre erano nel pieno le indagini sul senatore Antonio D'Alì, che fino all'anno precedente era stato sottosegretario agli Interni del governo Berlusconi. Le intercettazioni tra Linares e Tranchida riguardano incontri e valutazioni di opportunità nel corso dell'ultima settimana decisiva al voto. Troviamo la dritta di Linares sull'imprenditore che fa il doppio gioco (a Tranchida dice di voler votare per lui, ma in segreto incontrava il candidato del centrodestra), l'imbeccata sulle scelte amministrative per impedire la costruzione di un bar nell'area in cui c'è stata la Strage di Pizzolungo e altre vicende. C'è anche la segnalazione in presa diretta di una presunta compravendita di voti, che sarebbe stata sussurrata a Tranchida da una donna candidata tra le sue liste. Una manovra avvenuta a pochi giorni dal voto, per cui fu necessaria l'installazione di una microspia addosso al politico, che riuscì a registrare la proposta indecente in cui la donna alludeva al caso, senza esplicitare i nominativi di chi era disposto ad acquistare i suoi voti.