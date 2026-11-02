Pure i giornalisti di Cnn e Channel 4 si accorgono della storia di Mattia Sorbi, ma in Italia tranne MOW e Dagospia nessuno scrive una riga (e lui è ancora ostaggio del Kenya)

Clarissa Ward della Cnn e Lindsay Hilsum di Channel 4 non hanno esitato un momento a rispondere all’appello di aiuto lanciato dal reporter di guerra Mattia Sorbi – già ferito in Ucraina nel 2022 – oggi ostaggio del Kenya, e a ripostare sui loro social il nostro articolo a proposito. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, ci riferiamo a due pezzi da novanta della stampa internazionale, due reporter di guerra di lungo corso e di fama mondiale che in un paese normale non avrebbero bisogno di presentazioni. La notizia avrebbe raggiunto, poi, nientemeno che il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. In Italia, invece, in questa provincia del mondo a forma di stivale, della situazione di Mattia Sorbi nessuna grande firma della carta stampata ha sprecato nemmeno una riga da quando qui su MOW abbiamo reso pubblica la sua situazione. Quando è che se ne inizierà a parlare? Quando la questione sarà già stata ampiamente trattata dalla stampa internazionale? Speriamo di sbagliarci, ma per ora solo noi di MOW e Dagospia, che ieri ha ripreso il nostro pezzo, stiamo raccontando questa storia.
Per chi non conoscesse la situazione del collega, ad oggi Sorbi è ostaggio del Kenya perché una sua amica, Caroline Abbo, è morta affogata nella piscina della villa in cui era in vacanza a Kwale il 21 settembre scorso. Sorbi non è indagato per la morte della ragazza – altrimenti sarebbe già stato sbattuto in cella più di un mese fa – ma ritenuto "persona di interesse" dalla polizia e per questa ragione il passaporto gli è stato sequestrato e potrà essergli restituito soltanto una volta conclusa l’autopsia sul corpo della povera Caroline, cittadina ugandese. Condizione che renderebbe necessaria la presenza di un diplomatico del suo paese, sostengono le autorità keniote, anche se a norma di legge potrebbero procedere comunque, ma scelgono di non farlo per chissà quale oscura e kafkiana ragione. Mombasa, dal canto suo, sostiene di non aver ricevuto alcuna lettera da Kwali, dove si è consumata la tragedia, mentre la polizia keniota sostiene il contrario. L’ambasciatore ugandese Herbert Kiguli, nel frattempo, è stato arrestato per corruzione legata al Covid. Come se non bastasse, l’ambasciatore italiano a Nairobi, Vincenzo Del Monaco, per il momento parrebbe preferire di non contattare l’ambasciata ugandese per il timore di sollevare una questione di "interferenza tra stati". Un modo come un altro per dire che preferisce lavarsene le mani. Insomma, Sorbi, si trova vittima di una situazione decisamente complessa e quasi comica, se solo non fosse reale. Checché se ne dica non è sbagliato scrivere che il collega sia tecnicamente ostaggio delle autorità keniote. A norma di legge, ripetiamo, Nairobi potrebbe comunque procedere autonomamente all’autopsia. Quel che però è più fastidioso, al di là dell’inerzia dell’ambasciata italiana, è il silenzio della stampa nostrana, per carità, troppo indaffarata nel weekend a scrivere di qualsiasi altra cosa.
Dagli scioperi al mistero su chi sia davvero Yousef Siher, piuttosto che trattare la questione che riguarda un giornalista italiano bloccato all’estero che, guarda caso, in passato era finito al centro delle polemiche e strumentalizzato proprio per la sua degenza in ospedale a Kherson, dopo essere finito nel mezzo di una sparatoria condotta con Rpg, in quanto soccorso dai russi e curato dagli ucraini. Cosa che decisamente in Italia si è preferito strumentalizzare per fare un po’ di casino, litigare tra colleghi, come al solito. Davvero noi di MOW e Dagospia siamo gli unici ad aver dato voce alla situazione di Mattia Sorbi in Italia e nel mondo accanto ai rapidissimi repost di Clarissa Ward della Cnn e di Lindsey Hilsum di Channel 4? Certamente loro, pezzi da 90 del giornalismo di fama internazionale (certamente molto indaffarate) hanno trovato più che il tempo e soprattutto il cuore che, i colleghi italiani invece, sembrano proprio aver dimenticato appeso chissà dove.