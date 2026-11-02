Pure i giornalisti di Cnn e Channel 4 si accorgono della storia di Mattia Sorbi, ma in Italia tranne MOW e Dagospia nessuno scrive una riga (e lui è ancora ostaggio del Kenya)

Per chi non conoscesse la situazione del collega, ad oggi Sorbi è ostaggio del Kenya perché una sua amica, Caroline Abbo, è morta affogata nella piscina della villa in cui era in vacanza a Kwale il 21 settembre scorso. Sorbi non è indagato per la morte della ragazza – altrimenti sarebbe già stato sbattuto in cella più di un mese fa – ma ritenuto "persona di interesse" dalla polizia e per questa ragione il passaporto gli è stato sequestrato e potrà essergli restituito soltanto una volta conclusa l’autopsia sul corpo della povera Caroline, cittadina ugandese. Condizione che renderebbe necessaria la presenza di un diplomatico del suo paese, sostengono le autorità keniote, anche se a norma di legge potrebbero procedere comunque, ma scelgono di non farlo per chissà quale oscura e kafkiana ragione. Mombasa, dal canto suo, sostiene di non aver ricevuto alcuna lettera da Kwali, dove si è consumata la tragedia, mentre la polizia keniota sostiene il contrario. L’ambasciatore ugandese Herbert Kiguli, nel frattempo, è stato arrestato per corruzione legata al Covid. Come se non bastasse, l’ambasciatore italiano a Nairobi, Vincenzo Del Monaco, per il momento parrebbe preferire di non contattare l’ambasciata ugandese per il timore di sollevare una questione di "interferenza tra stati". Un modo come un altro per dire che preferisce lavarsene le mani. Insomma, Sorbi, si trova vittima di una situazione decisamente complessa e quasi comica, se solo non fosse reale. Checché se ne dica non è sbagliato scrivere che il collega sia tecnicamente ostaggio delle autorità keniote. A norma di legge, ripetiamo, Nairobi potrebbe comunque procedere autonomamente all’autopsia. Quel che però è più fastidioso, al di là dell’inerzia dell’ambasciata italiana, è il silenzio della stampa nostrana, per carità, troppo indaffarata nel weekend a scrivere di qualsiasi altra cosa.