Di cosa ti occupi?

Di diverse cose. Ho una laurea in filosofia e un dottorato di ricerca in studi indologici. Quindi mi occupo di sanscrito, indologia, cultura dell’India. In quanto scrittrice, mi occupo anche di scrittura creativa. Nel 2014 ho frequentato, a Padova, dove vivo, il master “Death Studies and the End of Life, Studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento”, diretto dalla professoressa Ines Testoni; dopodiché sono diventata io stessa docente del master negli ambiti della narrazione & death education e della concezione della morte in India. Tre anni fa, assieme a Patrizio Tressoldi e Fernando Sinesio, abbiamo fondato il GRIM, il Gruppo di Ricerca Italiano sulla Medianità.

Quando nasce l’interesse per questo tema?

Ho sempre avuto un certo interesse e una certa curiosità nei confronti della morte: spiritualmente, antropologicamente, esperienzialmente e filosoficamente; quindi mi interessava anche tutta la “zona grigia” della cosiddetta “after death communication”. Già da ragazzina, un caro amico di mio padre mi aveva introdotta a questi temi; poi, per anni, non ci ho più pensato, presa soprattutto dalla filosofia; finché un giorno, dopo un evento luttuoso e per certi versi traumatico, sono tornata a interrogarmi su cosa si muovesse in questo sottobosco di esperienze. Mi sono messa in contatto con Patrizio Tressoldi, ex ricercatore presso il Dipartimento di psicologia generale dell’Università di Padova, e oggi studioso senior dello Studium Patavinum, fondatore dello Science of Consciousness Research Group, e dunque indagatore dei fenomeni non ordinari di coscienza. Tressoldi, insieme ad altri intellettuali, è stato anche firmatario del manifesto per una scienza non materialistica. Insieme a lui e allo psicologo Fernando Sinesio, che è di stanza a Genova, abbiamo fondato appunto il GRIM, che vorrebbe indagare con metodo scientifico i fenomeni cosiddetti medianici.

Tu credi?

Mi piace definirmi, un po’ scherzosamente, animista. Ma non appartengo a nessun tipo di confessione religiosa. Mi sento molto chiamata, tuttavia, dai temi spirituali, soprattutto quelli legati all’interconnessione tra tutti gli esseri viventi.

Con Tressoldi e Sinesio hai pubblicato di recente una ricerca su una rivista scientifica. Come funziona?

Due anni fa abbiamo ottenuto un finanziamento dalla portoghese Bial Foundation, presentando il nostro progetto di ricerca, a un tempo quantitativo e qualitativo, ovvero sul doppio binario della raccolta di dati oggettivi, statisticamente rilevanti, da una lato, e dell’analisi di dati ottenuti dalle narrazioni verbali, dall’altro. L’articolo a cui fai riferimento è uscito su Omega – Journal of Death and Dying, rivista peer-reviewed. Vengono riportati i risultati di ciò che abbiamo indagato in questi mesi con 28 medium, in ben 100 canalizzazioni.

Cos’è una canalizzazione?

Il channeling, la canalizzazione, è il contatto che il medium-canalizzatore realizza con le cosiddette “entità disincarnate”.