Eveline Dellai a cena con MOW racconta cosa succede sui set porno, in tv e nella sua vita. E Rocco…

Ma sei una smanettona: passi da un social a un altro: instagram, TikTok, tutto con un dito e in lingua ceca, ti contattano in tanti?

Sì, sì: tantissimi. Tu lo conosci questo attore italiano? Lui prima era davvero famoso, no? Vedi: lui sempre scrive, sempre. E io no (ride).

Ti scrive su Instagram?

Sì, guarda: lui scrive, scrive. E io: niente (ride). Poi rispondo dopo un po' (ride). Ora scrivo a un messaggio 29 di dicembre... e rispondo adesso qui (ride)

Ma perché tante persone famose ti contattano, al limete dello stalking tra i vip italiani?

Sì, mi cercano online. Perché, per il compleanno della mia mamma, ho fatto un video con tutti gli auguri di tutti i famosi che hanno detto "auguri". Ho chiesto a Rocco, ho chiesto a tutti, tanti...

Ma come, anche lui? Mi hanno detto molte tue colleghe, che lui ci prova online con tutte quelle del porno

Sì, anche lui. Eh, sì: lo so, lo so (ride).

Su OnlyFans, che è la piattaforma per consentire a chiunque di vendere del porno digitale: lo usi, chi ti segue, guadagni molto?

No, non guadagno così tanto con OnlyFans. Non so: 5.000 euro. Aspetta, vediamo: ecco ho 93.000 gross da febbraio 2020. In 3 anni, non è tanto. Ma per me non è il primo lavoro, che è set. A me non interessa molto usarlo, sai che a me piace produzioni con: stile, glamour, set di cinema, location... qui, guarda Dubai: avevo piscina nella stanza privata.

Quanti sono i tuoi utenti su Onlyfans?

No, ho pochi, pochissimi: ho solo 184 persone. Sono pochi per porno sui social. Ma è in più: è una cosa in più. Per me è così: faccio film, mi piace Vixen, Private... onlyfans lo faccio solo quando ho tempo e io mi alzo alle 4 di mattina, treno, vado a Praga e lavoro anche 12 ore. Quando ce l'ho tempo, lo faccio.

Hai mostrato a MOW il tuo telefono con tante scene inedite, che ti piacciono. E la peggiore scena che hai già girato, quale è per te? Quale non ti piace in quasi 8 anni e 500 scene in produzioni di intrattenimento per adulti di una decina di nazioni?

Quella che a me non piace è con Max Felicitas. A me non è piaciuta e vorrei tirarla via. Non è una delle conosciute perché è solo in Italia. Forse un solo fan all'anno, mi scrive dall'Italia di quella: non è una scena famosa porno.

Ok, passiamo al sesso personale di Eveline Dellai, a te cosa piace: sei bisex?

No, non mi piacciono le donne. Sul set: ok è lavoro, lo faccio. E ho amiche che sono lesbiche. Ma per adesso no, forse cambierà, ma non so.

E fidanzati, uomini, ce ne sono nella vita di Eveline?

Ho tante amicizie. Ma io amo tutti gli uomini (ride). Non lo so, se ho delle storie.

Magari con qualcuno di noto italiano, tra i tanti che ho visto sul tuo telefono?

Non lo so, forse (ride). Davvero non lo so, chi lo sa (ride).

Ma alla ragazza che c'è dentro alla stella del cinema per adulti, che uomini piacciono?

Allora: i ragazzi giovani, non mi attirano.

Ti piacciono un po' stagionati, più maturi?

Più maturi sì. Se fosse un ragazzo giovane, deve essere dentro maturo, in testa. Ma, capisci: a me piacciono gli uomini maturi.

Come Giuseppe Brindisi e Massimo Giletti, i due conduttori giornalisti dei due talk-show della domenica sera e che, entrambi, ti hanno invitata come gradita ospite in studio?

Daiii, sei cattivo! Ma, sì dai: così (ride). Lui sì è uomo: maturo, normale, no? Giletti, lui è figo, suo look, come veste, sua "attitude"... (ride)