Esperimento ha come tema il rapporto di coppia. Come lo spiegheresti a una come me che di coppia ha iniziato a capirci qualcosa solo adesso?

Sì, è sul rapporto di coppia ma non pretendo certo di dare formule! Penso che ogni coppia sia un mistero a sé perché le coppie sono incastri e non c’è una regola precisa, rovinerebbe la bellezza e la follia dell’amore. L’importante è essere valutati e non dare per scontato nulla ma queste frasi valgono anche se sei single.

Hai vissuto per tanti anni fuori dall’Italia. Come ti ha influenzato un’altra lingua – e un altro modo di vivere – nella scrittura di quest’opera teatrale?

Mi ha influenzato moltissimo. Ho vissuto 13 anni a Londra e credo che questo mi abbia contaminato per sempre nel modo di pensare e vedere. Ho visto monologhi al limite dello stand up con una sincerità immensa e con le più svariate tematiche. E poi l’immaginario femminile lì è più emancipato.

Mi ha colpito una frase della trama. L’essere lontano da noi stessi. Quanta solitudine c’è nella vita di coppia? E quanta abitudine?

Penso che alle volte ci si possa mettere in secondo piano senza neanche accorgersene, perché noi donne italiane siamo educate così anche se adesso sta un po’ cambiando. Dico un po’ perché la società si muove veloce, sì, ma in quanto a parametri televisivi e di potere, in generale, gli italiani sono ancora antiquati. E allora questo non mettersi al centro della propria vita credo crei delle fratture interne.

Il tuo lavoro ti ha portato anche su importanti set cinematografici. Trovi che il teatro sia un veicolo più forte per quello che vuoi trasmettere con Esperimento?

No, assolutamente. Anzi, ne sto scrivendo una versione da portare come serie! È che ho scritto questo testo durante la pandemia, una delle cose che mi è mancata di più è proprio il pubblico teatrale, l’ascoltarsi a vicenda. Per questo lei parla al pubblico come se fosse qualcuno con cui confidarsi.

Esperimento proprio in senso etimologico di sperimentare? Volevi provare un nuovo rapporto col pubblico?

Si chiama così perché, di esperimento, ne faccio uno in scena durante lo spettacolo, di cui parlo alla fine. E poi perché non avevo mai scritto un testo teatrale, solo le mie routine quando facevo stand up ma quelle sono completamente un’altra cosa.

Ho letto che hai iniziato la tua carriera artistica con le stand up comedy. Quanto è importante l’ironia – e l’autoironia – in quello che fai?

Credo sia la cosa più importante anche se fai un altro mestiere. Ridere di qualcosa di te che può anche angosciarti alle volte ti permette di prendere una distanza da questa cosa in modo che non ti senti senza vie d’uscita. La risata apre porte. Fuori e dentro di noi. E poi mi piaceva l’idea di far ridere e di non far ridere. La vita è essenzialmente un’avventura tragicomica.

Ho letto anche di una lunga amicizia professionale e non con Toni Servillo. Com’è crescere per così tanti anni insieme?

Ho lavorato per 10 anni continuativamente con Toni Servillo e credo sia una delle persone che a teatro mi abbia formato e influenzato di più. Mi piace la devozione che ha, la trovo una cosa bellissima e non comune. 10 anni di tournée (quelle che si facevano 20 anni fa, non quelle di oggi che durano un mesetto) ti fanno condividere non solo il palco, ma tanti momenti di quotidianità. Diventi quasi una famiglia girovaga.