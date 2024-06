Non si può più dire niente? Col caz*o! Si può scrivere di Etna Comics senza citare Rocco Siffredi, nella lingua dei santi e senza foto di manga. Vi piace così?

Etna Comics, allestito tra il piano terra del complesso fieristico “Le Ciminiere” e il suo parcheggio rovente, è un ordigno termonucleare globale costituito principalmente da nerd imbrufaliti e ragazze esperte nell’imitatio di personaggi sovente in abbigliamento da ritiro spirituale estivo. Il protagonista è l’ormone. Non so neanche se vi siano davvero esseri umani da queste parti, non solo perché l’identificazione con i personaggi dei comics è quasi totalizzante e lontana anni luce da quei costumi di carnevale in feltro che esistevano un tempo (ricordo un costume da Goldrake con le corna che scivolavano in basso impedendomi la visione periferica e comunque era Carnevale e comunque non c’erano quaranta gradi), è proprio che mi sembra sia l’atto impuro (numero 6 dei dieci comandamenti che originariamente recitava “non commettere adulterio”) nelle varie sfaccettature, dal gotico al fantasy al medieval al suburban all’apocalittico al distopico, che muove questi corpi.

Se ho vaghi ricordi di quel periodo adolescenziale e postadoloscenziale immagino sia un inferno amplificato dai trentuno gradi tendenti ai cinquanta. È un groviglio di ceroni, parrucche, spadoni, sudore, stivaloni, aureole, sneaker, orecchie da elfi e maschere che malcelano, dietro la citazione di “Mad Max” evidenti tendenze all’eresia intesa come deviazione della dottrina della Chiesa: sembra di stare in una fiera dell’amore per l’abbigliamento in pelle dai vari usi per minorenni. È come se ci fossero due mondi paralleli pronti a scontrarsi: quello del postapocalittico tutto fibbie e pelle e mostri e denti cariati e teschi e coltelli e megacoltellacci alla Pyramid Head di Silent Hill, e quello adolescenziale giapponese sottotestuale con le gonnelline, i plissé, le calze bianche al ginocchio, le scarpe di vernice, le code di cavallo alte e le palline colorate che sembrano immense gomme da masticare in bocca. Penso alla Trilogia del Drive In di Joe R. Lansdale o alla serie di film La Notte del Giudizio e immagino cosa succederebbe se i due mondi si scontrassero davvero (vincerebbero le adolescenti japanette come nella scena al ristorante di Kill Bill).

In giro non si vede un supereroe classico nemmeno a buttarsi in ginocchio e pregare.