“Alcune persone – dice Sabrina – mi scrivono «Ma Sabri, sei sempre in costume da bagno. Dacci dei contenuti. Di’ qualcosa. Parla di politica». O forse dovrei parlare, non so, di Socrate, di Platone? Forse dovrei insegnare il russo, l’inglese, il francese e lo spagnolo, no? Lingue che conosco… Ma, vi rendete conto? I social sono un biglietto da visito per chi fa spettacolo. Io sono una narcisa? Sì. Vanitosa? Sì. Mi piace farmi fotografare? Sì. Quindi? Faccio quello che mi pare. Dov’è il problema? Se avete bisogno di contenuti importanti, non guardate il mio profilo: andate in biblioteca, compratevi dei libri in libreria e studiate. E non venite sui miei social a commentare cazzate, perché i social sono per me momenti ludici, un biglietto da visita”.