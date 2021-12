[VIDEO] Alonso, Ricciardo e Jos Verstappen: le tre reazioni iconiche dopo lo schianto di Max in qualifica

Un giro perfetto che non si è mai realizzato, quello di Max Verstappen a Jeddah. L'olandese della Red Bull, in lotta per il titolo mondiale contro Lewis Hamilton, nelle qualifiche del sabato si è giocato una pole position ormai sicura con un errore all'ultima curva dell'ultimo giro, peccando di ingordigia e vanificando così gli sforzi e lo spettacolo di quella che sarebbe stata la pole più incredibile di tutta la stagione, svolta sulla suggestiva e particolare nuova pista in Arabia Saudita.

A confermare la potenza di questo penultimo sabato di prove prima della fine della stagione sono state tre reazioni decisamente sopra le righe: quella dei due piloti Daniel Ricciardo e Fernando Alonso, che mentre Max completava il giro si trovavano nel ring delle interviste dopo l'eliminazione, e quella del padre dell'olandese, Jos Verstappen, che dopo aver visto il figlio sbagliare all'ultima curva ha sbattuto con rabbia il pugno sul tavolo del box Red Bull, consapevole della portata dell'errore di Max.