Ma chi è Ian Matteoli, finalista nel Big Air di snowboard alle Olimpiadi? Il sogno di una medaglia Milano Cortina, i podi storici in Coppa del mondo e il ritorno dopo l’infortunio alla milza

Non succede, ma alle Olimpiadi non si può mai sapere. Ian Matteoli ha chiuso al secondo posto le qualificazioni del Big Air maschile di Livigno e si giocherà le sue carte nella finale per la medaglia di Milano Cortina. Con le tre discese ha raggiunto il punteggio di 174,50, dietro solo al giapponese Hiroto Ogiwara, il primo snowboarder a chiudere un 2340 in gara (sei rotazioni e mezza eseguite in aria) e già doppio oro agli X Games. Il terzo posto se lo prende un altro giapponese, Kira Kimura. “C’è ancora tanto da fare e so che ci sono tanti atleti che devono ancora far vedere il meglio, quindi niente è sicuro per nessuno fino alla finale”, ha detto Matteoli alla Gazzetta. È vero, certezze nello sport, e alle Olimpiadi specialmente, non ce ne sono. Questo può essere un bene: le sorprese sono parte del programma. Ma chi è Ian Matteoli, finalista azzurro nel Big Air di snowboard?