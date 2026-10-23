Altro che i Maranza, seguite Primo Nero, l'immigrato che piace alla gente che piace (perché vuoi vedere che fa satira seria?)

Primo Nero mette insieme dadaismo e situazionismo e porta il surrealismo alle estreme conseguenze: mostra (da «mostro») come il surrealismo, oggi, non sia altro che un iperrealismo. Primo Nero, ivoriano, arriva in Italia con il sogno dell’Occidente e trova una manica di pazzi. È un peccato che finora Primo Nero si limiti alla stazione Termini e alla sua umanità alla deriva: prenda in considerazione i Parioli, Roma Nord, vada a Bruxelles, dove si decidono le sorti dell’Europa. Sbaglia chi pensa che il successo di Primo Nero sia dovuto ai suoi tormentoni, «Mi dai un euro», «Handiamo» eccetera. Il successo, come in ogni buona satira, sta nel cortocircuito che si innesta quando il buon senso si scontra con la realtà che si vorrebbe «normale», ma che è, di fatto, impazzita. Primo Nero lo fa inconsapevolmente, forse, ma il ragazzo ha una forte dose di buon senso e una qualità che è la principale in ogni forma di ironia: il distacco. Così come nella Candid Camera, egli è testimone oggettivo della follia occidentale. È un Pif degli inizi, senza le menate radical.