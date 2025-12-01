Attualità
Caso Emanuela Orlandi, perché il Vaticano da quasi mezzo secolo preferisce subire i dubbi di mezzo mondo pur di difendere il colpevole di turno? Il fratello Pietro: “Ci vorrebbe il coraggio di fare un passo avanti…”
Pietro Orlandi, ospite a Storie di Sera, è tornato sulla possibilità che il corpo di Emanuela possa trovarsi nei tunnel della Casa del Jazz a Roma. Ma...
La cosa migliore che Alemanno ha fatto nella sua vita sono le lettere dal carcere. Ecco i suoi “diari di cella”, contro il Generale Inverno e il “Maresciallo Nordio”
Gianni Alemanno invia i suoi dispacci dal fronte carcerario, ora che il freddo è difficile da sopportare e il “Generale Inverno” avanza. Un “diario...
Da Bologna a Firenze, le città scaricano la papessa pro-Pal Francesca Albanese, ma il problema è più grave e toglierle la cittadinanza onoraria non è la soluzione
Francesca Albanese non ha sbagliato solo a proposito dell’attacco a La Stampa. La relatrice speciale è diventata la papessa dei pro-Pal, che ora si...
Delitto di Garlasco: già in Procura l’autrice delle foto dei Sempio e delle Cappa davanti a casa Poggi. E quel carabiniere…
Si chiama Stefania Villani e, da fotografa professionista, in quel 13 agosto del 2007 aveva raggiunto via Pascoli, a Garlasco, subito dopo la diffusione...
Ok, ma chi è Giuseppe Cavo Dragone, il "generalone" a capo della Nato che parla di guerra ibrida alla Russia nel mezzo dei negoziati di pace
Chi è l'ammiraglio a capo della Nato che parla di “attacco preventivo” come difesa? E' l'ammiraglio più importante dell'alleanza militare ed è colui...
Il padre di Andrea Sempio nelle foto con abiti come quelli trovati (poi bruciati) nel 2007? Ok, ma la vera suggestione è perché addirittura il GICO della GdF sta indagando sul Delitto di Garlasco
Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata. Si chiama così il reparto della Guardia di Finanza che sta indagando sul delitto di Garlasco relativamente...
Il New York Times mette Le perfezioni di Vincenzo Latronico tra i 100 libri dell’anno: finalmente qualcuno racconta la Gen. Y per quello che è; una generazione di schiavi provinciali di design che meritano 144 pagine, non una di più
Vincenzo Latronico con Le perfezioni racconta, in 144 pagine chirurgiche, la verità sulla Gen Y: una generazione estetizzante, provinciale, senza narrazione...
Pietro Orlandi attacca Giletti e Nicotri sulle “attenzioni morbose” di Mario Meneguzzi a Natalina, ma due documenti provano tutto. E a Lo stato delle cose viene sganciata la bomba: “Al tempo si credeva che lo zio c’entrasse con la sparizione di Emanuela”
Pietro Orlandi è intervenuto pubblicamente per criticare il servizio de Lo stato delle cose su Emanuela Orlandi, accusando Giletti di essere “nelle...
È l’era degli spin-off: Stranger Things e Kill Bill risorgono tra romanzi, animazioni e Fortnite
Stranger Things e Kill Bill tornano insieme nell’unica lingua che il presente sembra ancora capire: lo spin-off. Nancy Wheeler diventa protagonista di...
Stranger Things, la nostalgia degli '80 e l'incapacità di raccontare il presente
Stranger Things non è solo nostalgia anni ’80. È il riflesso di un presente incapace di raccontarsi. Gen X, Gen Y e Gen Z reagiscono diversamente:...
Ok, ma cos’è “l’arianesimo di ritorno” di cui parla Papa Leone XIV a Istanbul? Ecco come abbiamo trasformato Gesù da “figlio da Dio” a “Bro”
Papa Leone XIV a Istanbul ha parlato di arianesimo di ritorno, ma cosa intendeva? Che ormai guardiamo a Gesù come a una persona da rispettare, un guru,...
“Le mafie non hanno più bisogno di uccidere”: lo dice Nicola Gratteri al Bsmt. E sulla riforma della giustizia è chiaro: “Il magistrato deve avere solo il codice sopra la testa, non l’esecutivo”
La mafia è talmente pervasiva che non ha nemmeno più bisogno di uccidere. Nicola Gratteri è passato dal Basement di Gianluca Gazzoli. Ha parlato della...
Matteo Salvini da leader padano va ad abitare nel cuore di Roma ladrona: ecco perché la sua nuova casa è il simbolo del suo paradosso
Da comunista padano a nazionalista romano, da Pontida al Ponte sullo Stretto, dalla cassoeula alla cazzimma. Dalla Padania libera all’Italia sovrana,...
Delitto di Garlasco, ma davvero Sempio era ossessionato da Stasi tanto da scriverne nei suoi diari segreti? A Lo Stato delle cose condotto da Giletti la svolta nelle indagini: qualcuno sta per essere arrestato?
Nei suoi diari Sempio parla spesso di Alberto Stasi. Così spesso da esserne ossessionato? A Lo Stato delle Cose il punto sul delitto di Garlasco, in attesa...
Solidarietà? "Ma se Elkann vende La Stampa ai costruttori leghisti del Ponte sullo Stretto e Repubblica a Bin Salman". Parla l'insider Bruno Babando
John Elkann sfila solidale in una Stampa assediata da Askatasuna, ma evita la domanda chiave: davvero venderà il quotidiano ai veneti di NEM e ai Dogliani?...
In Svizzera i socialisti volevano combattere il cambiamento climatico con una tassa sui super ricchi, ma il popolo e i dati li sbugiardano
Il cambiamento climatico non è una bufala, ma pensare di risolverlo tassando i super ricchi è solo ideologia. In Svizzera i socialisti perdono il referendum...
Delitto di Garlasco: spuntano le foto di Andrea Sempio (e delle Cappa) davanti a casa Poggi quel giorno. Intanto l’avv. Lovati aggiunge “un leprotto” ai suoi personaggi
Andrea Sempio, come anche suo padre Giuseppe, le gemelle Paola e Stefania Cappa e la zia di Chiara, Mariarosa Poggi, sono stati tra i tanti che in quel...