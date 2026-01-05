Ma com’è invecchiato Sansonetti? Se i garantisti paragonano Maduro ad Aldo Moro (e Cerno li asfalta) abbiamo un problema

Se i garantisti che leggevo da ragazzo guardano la foto di Nicolás Maduro nell’aereo che lo porta negli Stati Uniti dopo l’operazione militare decisa da Trump e lo paragonano ad Aldo Moro, abbiamo un problema. Ho un problema: perché non ci siamo mai capiti. Perché non ho mai confuso la pietà con il pietismo, e non mi immagino i garantisti come dei salmodianti con la corona di spine in testa e la lacrima facile per dittatori e criminali. Soprattutto, non ho mai pensato ai garantisti come a dei negazionisti. Perché la scena di Maduro portato via dagli americani è l’immagine di un uomo a cui la sinistra concede da troppo tempo il beneficio del dubbio s torture, frodi elettorali, censura, persecuzioni e così via.