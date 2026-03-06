Delitto di Garlasco: esposto dei Cappa per depistaggio e inquinamento? Garofano dice di no. Cosa abbiamo saputo (e che c’è dietro)

Ma quell’esposto c’è o non c’è? Al momento – per quanto ne sappiamo noi di MOW dopo un giro di telefonate a fonti generalmente molto attendibili – ancora no. Ma ci sarà ed è più che probabile che faccia riferimento proprio agli audio citati dalla dottoressa Bruzzone. Sarà presentato a firma della famiglia Cappa? Non ci sarebbe da sorprendersi, perché in questo modo si amplierebbero le ipotesi di reato. È chiaro, infatti, che – firmando l’esposto le persone citate negli audio – si potrebbe configurare anche il reato di diffamazione. Molto di più di quelli – più gravi ma praticamente impossibili da dimostrare anche per una serie di motivi tecnici e strettamente legati ai codici – di depistaggio e inquinamento delle prove. Capi d’accusa, questi ultimi, che starebbero in piedi se e solo se in quegli audio ci fosse qualcosa di inconfutabile che coinvolga, in maniera dritta e diretta (quindi non come persone citate), qualcuno degli inquirenti.

L’estrema sintesi di tutto? Siamo ancora al nulla. E alle suggestioni. Semmai la considerazione che viene da fare è un’altra: in una vicenda come quella di Garlasco, in cui tutti parlano e persino chi è indagato è protagonista di veri e propri tour mediatici, ha senso il silenzio dietro cui s’è trincerata la famiglia Cappa? È vero che intorno all’omicidio di Chiara Poggi è sempre vero tutto e il contrario di tutto e che anche dichiarazioni lineari, nette e specifiche vengono spesso strumentalizzate nel gran circo che si è creato, ma è vero pure che la storia – anche della cronaca e dei grandi processi – ha sempre raccontato che dagli assedi ci si libera solo uscendo dal fortino. O, comunque, rispondendo al fuoco. Barricarsi sarà sempre e solo il gioco utile ai nemici.