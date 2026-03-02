Delitto di Garlasco, la consulenza: “fraintendimento” di XP su ciò che Chiara ha fatto davvero. Gli audio di Roberta Bruzzone? Basta ca*zate social!

Oltre a Andrea Sempio ci sarebbero di mezzo – sempre secondo questa suggestione – Michele Bertani (morto suicida qualche anno fa) e Stefania Cappa, mentre sarebbe da escludere la presenza sulla scena di Marco Poggi, fratello di Chiara, che effettivamente si trovava in montagna a Falses con i genitori. E’ effettivamente una pista su cui la Procura della Repubblica di Pavia sta lavorando? Ad oggi no e non ci sono elementi oggettivi per sostenerlo. Ma da dove arrivano gli audio? Roberta Bruzzone non lo ha detto. Ha solo smentito l’ipotesi che siano i vocali – noti da un pezzo – del massmediologo e ex agente dello spettacolo Francesco Chiesa Soprani (quello, per intenderci, delle conversazioni con Paola Cappa di cui tanto s’è parlato qualche mese fa).

Quanto riferito dalla criminologa, però, corrisponde effettivamente a quanto affermato in quegli audio (due per l’esattezza, ma su un totale di otto) di Soprani, in cui tra l’altro si tirerebbe in ballo un conoscente che ha a che fare con le indagini. E’ possibile, quindi, che si tratti di ricostruzioni che muovano da quella chiacchierata. Quello che sarebbe interessante capire, piuttosto, è se queste “chiacchierate a mezzo smartphone” possano rappresentare altro oltre uno scambio di opinioni e ipotesi o se siano state riprese e discusse anche tra chi effettivamente ha un ruolo vero nelle indagini. Ma, a questo punto, sarà la magistratura stessa a accertarlo.