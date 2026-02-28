Delitto di Garlasco: Bugalalla come Fabrizio Corona? Vogliono farle chiudere tutto! Ma spara altre intercettazioni di Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa e le gemelle Paola e Stefania [VIDEO]

E’ roba che aggiunge niente alle indagini? Forse no. Ma sono comunque punti di vista. Ma è – e questo bisogna comunque riconoscerlo – anche roba che aiuta a contestualizzare un caso che, purtroppo, ormai è quasi più mediatico che giudiziario. Di sicuro, ad esempio, restituisce l’immagine di un padre e di una madre che, ai tempi, non sapevano più che pesci prendere con due figlie che forse, vista l’età e a prescindere da ogni sospetto (visto che nessuno dei Cappa è mai stato indagato) non si rendevano pienamente conto che al centro di tutto c’era – e doveva esserci – Chiara Poggi insieme al dolore per la sua scomparsa e al rispetto per una famiglia che piangeva un figlia.

Sì, sia consentita la divagazione personale, ma in quelle telefonate, Ermanno Cappa, sempre descritto come una sorta di potentissimo demonio, è apparso umano. E disperato. Alle prese tra la consapevolezza di una tragedia e un mezzo psicodramma che gli si consumava in casa. Ma pure alle prese con modi che a volte – soprattutto in termini di rispetto per la professione giornalistica – sono andati un po’ oltre. Sia chiaro: è una considerazione, questa, al di là dell’idea che ognuno può avere, al di là dei sospetti che ognuno può nutrire e al di là di tutto quello che chiunque, alla fine dei conti, è libero di costruire e ricostruire intorno all’omicidio di Chiara Poggi.