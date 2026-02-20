Bye bye Europa! I dati di Stellantis parlano chiaro: il futuro del colosso di John Elkann è in Usa

Dati e progetti alla mano, dunque, una strategia che mira a coniugare l’attesa di opportunità politiche (in sinergia con Volkswagen) con un progetto conservativo che tutela l’esistente e non programma grandi espansioni sistemiche. Difficile, in prospettiva, dar torto a monte al Ceo Filosa e al presidente John Elkann, dovendo superare la fase di pieno inseguimento dell’agenda europea del 100% elettrico al 2035, specie se si considera al contempo che Stellantis ha deciso che sarà l’America il cuore della sua espansione industriale. Stellantis negli Usa trumpiani ha stanziato ben 13 miliardi di dollari per investimenti in conto capitale. Si riaprirà l'impianto di Belvidere, Illinois, per produrre le Jeep Cherokee e Compass; in Michigan, Warren e Detroit saranno rilanciati. A Toledo, Ohio, e Kokomo, Indiana, sono in rpogramma espansioni. E non a caso per preparare questa espansione Stellantis ha deciso il pesante bagno di realismo della contabilizzazione di oneri straordinari per 22 miliardi di euro (26 miliardi di dollari) finalizzati a ristrutturare le linee produttive, riallineare le preferenze dei consumatori e riorientare il gruppo. Una scelta che la vede allineata ai rivali statunitensi, Ford e General Motors, nell’anticipare i trend della controrivoluzione trumpista sull’elettrico. La speranza di Stellantis è quella di cogliere la fase attuale per ottimizzare la ristrutturazione di un gruppo che, operativamente, non mostra attività in regresso. Nel quarto trimestre 2025 Stellantis ha visto le spedizioni di auto attestarsi globalmente a 1,5 milioni di unità (+9% anno su anno), con il Nord America che ha visto la produzione crescere del 43% su base annua da ottobre a dicembre e la quota di mercato salire in pochi mesi da poco più del 7 a quasi l'8%.