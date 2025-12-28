Torino è pronta a recidere il cordone ombelicale. Dall'Askatasuna militarizzata alla triste San Salvario de La Stampa e Repubblica. Un reportage sentimentale

Dal movimento no Tav ai Black Block attivi un po’ in tutta Italia, rappresentavano una casa per scappati di casa provenienti dalla provincia nostrana e del mondo, simpatizzanti del terrorismo islamico e del Pkk di Ocalan, ma pure filosofi, viaggiatori, globetrotters, ravers. Signori della sinistra extraparlamentare torinese che attiravano come in un vortice di follia quei giovani provinciali dell’entroterra cattolico piemontese, desiderosi di rifarsi una verginità spirituale e di trovare un centro di gravità permanente in quella misteriosa città che era, ed è, Torino. Oggi però fa un freddo cane, è passato un po’ di tempo da quella sera d’estate e nella città di Torino sta per succedere qualcosa, sta per essere reciso un cordone ombelicale come mai è accaduto prima. Non è solo la questione di Askatasuna, sgomberata e blindata dai poliziotti che oggi la presidiano come si presidia una cava di uranio. Ma è qualcosa di più profondo, c’è qualcosa di tellurico nel sottosuolo. Camionette blu, barriere antisfondamento in acciaio dipinte di nero sul retro della via, transenne alte due metri con base in cemento, poliziotti che ti guardano storto e ti dicono che “qui non c’è niente da vedere”. Un vero e proprio cliché. Il silenzio in cui si trincerano i piemontesi quando sta succedendo qualcosa di grave, è il silenzio di chi può occuparsi di un problema alla volta e che se può farlo si limita a mandarti al diavolo, a denti stretti, oppure ti risponde sgarbatamente, come i commessi frustrati del supermercato. E’ un silenzio, quello dei torinesi – che son cortesi sì, ma ti guardano storto, non amano i giornalisti, anzi li disprezzano quando li vedono aggirarsi per le vie di Vanchiglia est, militarizzata come Berlino – che ricorda un po’ quello dei siciliani. Torino come Palermo e al tempo stesso Kabul. “Non c’è niente da vedere” ripete fissando un punto nel vuoto il poliziotto. Alle sue spalle, dietro la sua uniforme, dietro le camionette blu, dietro le transenne d’acciaio alte due metri e mezzo con base in cemento antisfondamento c’è la fortezza rossa ormai espugnata.