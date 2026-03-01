Ma cosa è successo a Dubai e negli Emirati? Soldi, affari, finanza: perché i missili e i droni dell'Iran terrorizzano i miliardi del Golfo

I sistemi di difesa missilistici degli Emirati si sono comportati benone, neutralizzando la maggior parte di missili e droni sparati da Teheran. Le minacce che hanno bucato lo scudo emiratino hanno fatto qualche danno, così come i detriti degli ospiti indesiderati abbattuti. In quel di Abu Dhabi sono rimaste coinvolte le aree residenziali di Saadiyat Island, Khalifa City, Bani Yas, Mohammed bin Zayed City e Al Falah. A Dubai sono stati colpiti alcuni hotel e pure il porto marittimo di Jebel Ali e il Dubai International Airport: una sezione di un terminal è stata danneggiata e lo scalo – il più trafficato al mondo - chiuso. “Le autorità confermano che un drone è stato intercettato e i detriti hanno causato un piccolo incendio sulla facciata esterna del Burj Al Arab”, ha scritto il Dubai Media Office su X. “Le squadre della Protezione Civile sono intervenute immediatamente e hanno riportato l'incidente sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti”, hanno aggiunto le autorità cercando di minimizzare i danni per un motivo ben preciso. L'aeroporto e il porto di Dubai rappresentano quasi il 60% delle entrate dell'emirato, e circa il 90% della popolazione degli Emirati Arabi Uniti è composta da stranieri.