Sanremo come Black Mirror: Vincenzo Schettini ospite per una lezioncina ai giovani. Se credete ancora alla favoletta della “gogna mediatica” contro di lui, siete pecore da tastiera

Tutto ciò che emerge non ha nulla di rassicurante, anzi. Al momento pare un enorme pasticcio di personale bramosia di follower che arriva a coinvolgere, anzi, a 'costringere' perfino studenti 14-15enni pur di raggiungere i numerelli social tanto agognati, pur di compiacere l'algoritmo e avviarsi sulla strada che ha portato Schettini nella posizione in cui si trova oggi: seguitissimo, amatissimo, considerato un faro dell'insegnamento moderno, l'unico che riesce davvero ad avvicinare i ragazzi allo studio di una materia ostica quanto la Fisica e bla bla bla, parole, parole, parole: storytelling, narrazione. Ogni volta che vi trovate a scrivere che il nostro sia 'il prof che tutti avremmo voluto' è perché ne sapete davvero qualcosa di lui o perché lo avete visto all'opera in classe e ve ne siete innamorati alla follia? Nessuno di noi conosce personalmente Schettini, né chi lo glorifica né chi ora lo mette in discussione. Può sembrare un amico, per chi lo segue ma pure per chi ne ha solo sentito parlare (sempre benissimo), perché lo 'vede' tutti i giorni, gli fa simpatia, rappresenta tante cose, specie ideali, belli e buoni. Come l'inclusione e la lotta all'omofobia, per esempio.

Ma Vincenzo Schettini non è una rappresentazione, è un essere umano, una persona come tutti. Che, in quanto tale, può sbagliare proprio come tutti. Negarlo, negare la minima possibilità di errore da parte sua perché 'piace', 'ha milioni di follower e allora deve essere bravo per forza, saranno mica scemi quelli che gli stanno dietro' e quindi credere, aprioristicamente a lui qualunque cosa (non) dica anche a prescindere dal fatto che mai entri nel merito delle polemiche che lo riguardano è la strada più semplice. Ma forse non la migliore da seguire per dipanare questa matassa. Nessuno può essere così potente da diventare 'intoccabile'. Ciò vale per Schettini e per la miriade di altri influencer (comunque sono troppi, ndr) che grazie al loro seguito si sentono di fare l'ottimo e il pessimo tempo, ciò che gli pare e piace. Senza conseguenze, nemmeno domande. Perché sono i buoni, i bravi, i giusti. E soprattutto hanno amici, tanti amici, seguiti sui social quanto loro (o che vorrebbero esserlo) pronti a gettare fumo negli occhi a noi tutti: sembra una caccia alla volpe, dice amaramente Luca Bizzarri nel proprio podcast 'Non hanno un amico'. Metafora in cui la pora volpe è Schettini, mentre i giornalisti figurano alla stregua di setter, a caccia della pora volpe.

Ne deduciamo che saremmo 'cani'. Nemmeno Silvio Berlusconi aveva mai osato tanto contro i giornalisti. Giornalisti 'cani' che agiscono in blocco per fare cosa? Per hype? Engagement? Views? Io non guadagno nulla dalle views, non sono un'influencer né aspiro a esserlo. Io scrivo. E se ci sono delle domande da fare, le faccio. Non voglio far parte di un mondo ruffian-dittatoriale in cui chi è più seguito sui social ha sempre ragione e non accetta obiezioni. Anzi, se 'obiezioni' sorgono, viene aiutato subito subito dalla kermesse televisiva più importante d'Italia che gli dà prontamente la chance di parlare all'Italia intera, autoassolvendosi, facendosi una bella e mastodontica pubblicità, non importa cosa e se (non) sia successo prima.

E che resta poi spalleggiato pure dagli amici suoi, 'influenti' tanto quanto' che di certo tutto vogliono fuorché di veder ridotto il proprio impero di cuoricini e seguito dalla parte conveniente della storia, ossia la loro. Ovviamente. Con le folle a ripetere che sì, è proprio così, hanno ragione. Non voglio vivere in una cazzo di puntata di 'Black Mirror', questo è il problema, capite? Però ci sono già dentro: e allora voglio parlarne, voglio dire dei potenti che diventano 'intoccabili' per via dei nostri stessi like sui social, porre la questione. Mentre stanno nascosti in piena vista, senza nemmeno che ce ne accorgiamo. Perché sorridono e sono tanto 'petalosi'. Perché 'dicono' di essere buoni. Ma non esiste il consenso assoluto, per nessuno. Non sarebbe nemmeno salutare se esistesse perché creerebbe ulteriori disparità nella nostra già scassata società. Il consenso assoluto, più o meno forzato, è la culla delle ingiustizie, dei soprusi, delle tirannie. La gogna social purtroppo esiste verso i ragazzini che vanno a scuola e che sono, per qualsiasi motivo dagli occhiali all'orientamento sessuale 'diversi' dagli altri'. La gogna social esiste contro qualunque persona che scriva di mestiere e si ritrova con un mestiere precario e malpagato, insieme a centinaia di minacce e insulti al giorno che, tra l'altro, rischiano pure di mettere a repentaglio il lavoro, ossia l'unico modo che ha di camparsi. Agli oppressi, quelli veri, nessuno dà il palco dell'Ariston per parlarne. Non hanno abbastanza follower, quindi non contano niente. La gogna social non esiste contro Vincenzo Schettini (e gli amici 'influenti' suoi) che ora faranno e stanno già facendo di tutto per darvela a bere perché non vogliono perdere il proprio potere, ossia il potere che hanno nel percepito dalle masse. E per non rischiare di perderlo, rifiutano perfino di rispondere a semplici domande, di chiarire una situazione grigia, di ammettere magari d'aver sbagliato. Perché loro sono intoccabili, ma pure infallibili, ovvio, in un delirio di onnipotenza purtroppo avallato da noi tutti poveri stronzi ogni volta che piazziamo un cuoricino a questo e a quello, senza pensare.

Io, purtroppo, non amo i prepotenti. Magari domani vi scrivo dal gabbio, ma pure da lì continuerò a riportarvi notizie, aggiornamenti, chiaroscuri di Vincenzo Schettini e di qualunque altro personaggio potente e influente mostri la corda, sollevi dubbi, perplessità, domande. Perché non siamo milioni di pecore, milioni di pappagalli ammaestrabili a piacimento, mi rifiuto di crederlo, abbiamo una testa con un cervello dentro. Perché in un mondo in cui tutti parlano, parlandosi addosso, il problema è che non c'è quasi mai nessuno che ascolti per davvero. Paradosalmente e scandalosamente, nemmeno al Festival di Sanremo. Che, in qualsiasi momento, può diventare un 'piccolo spazio pubblicità' per qualunque influencer milionario che ha bisogno di gestire una crepa d'immagine. Per poi poter continuare a fatturare, indisturbato. Ma non ci sparaflasharate pure questa volta, no.