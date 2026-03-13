Aldo Cazzullo con la sparata su Sal Da Vinci si è giocato la direzione del Corriere? Così si dice in via Solferino, ma la domanda è: con tutti i vicedirettori che c’erano, nessuno ha controllato?

Aldo Cazzullo con la sua sparata su “Per Sempre sì” di Sal Da Vinci si sarebbe giocato la direzione del Corriere della Sera. Questa l’indiscrezione che ci giunge all’orecchio da fonti ben informate sui fatti. A Milano le voci corrono in fretta, d’altronde, ed era chiaro sin dalla pubblicazione di quell’editoriale che qualcosa nella catena di comando al Corriere, fosse saltata. “Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone”. Chi è il responsabile della pubblicazione? E lui non c’era, e quell’altro neppure. Eh sì, come siano andate davvero le cose è molto difficile da ricostruire. Ci si potrebbe divertire a scommettere su Polymarket quale tra i sei vicedirettori di Via Solferino abbia alla fine acconsentito alla pubblicazione di questo pezzo. Non lo faremo (e comunque, in quel momento, i vicedirettori di turno erano in 4. E il savio Luciano Fontana avrebbe semplicemente detto “Ah… io non c’ero”). Certo è che il pezzo di Cazzullo prima della sua pubblicazione deve aver rappresentato qualcosa di simile a una patata bollente con cui nessuno avrebbe mai voluto scottarsi. Ustioni di quel tipo lasciano il segno a vita. Tra l’altro, a prescindere da questo mistero, sarebbe da domandare a Cazzullo, ma cosa Le è venuto in mente? Non tanto per il contenuto, ma per la forma, la retorica di cui andava ammantato il giudizio. Il Corriere dev’essere al di sopra di ogni sospetto, mantenere un tono istituzionale, conciliante e non divisivo, lo sanno tutti! Cos’è tutta questa cattiveria, questo livore? Una caduta di stile bella e buona.