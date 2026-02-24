Siamo stati alle prove generali di Sanremo 2026 e siamo ancora sconvolti dalla potenza di un cantante che ha fatto esplodere l'impianto audio dell'Ariston

Capelli castani verso il rosso con la riga rigorosamente a lato, gusto retrò, calze rosa e tacchi neri, Margherita Carducci scende le scale e attorno le si raduna il gruppo di ballerine vestite in camicia bianca cravatta e gonna pronte ad accompagnarla nel suo lisergico “Che fastidio”, che è davvero una bomba. Stiamo parlando di un pezzo che riporta alla vita la funzione terapeutica del bridge, quel climax che esplode nel ritornello liberatorio. E’ un po’ come se una Miss Keta, ma una che sappia che cosa vuol dire cantare sul serio, abbia preso le redini dei Subsonica, consigliati da Giorgio Moroder. Lo ripetiamo, un pezzo della Madonna. Scomodiamo la Madre di Dio per una giusta ragione. Ditonellapiaga ci hai fatto godere, grazie. Dopo di lei, Eddie Brock, che quando scende le scale sa che prima di lui è passato qualcuno che sta ad un altro livello. I commenti dei giornalisti sono davvero impietosi nei suoi confronti, durante l’esibizione. Non se lo merita Eddie Brock, che è una brava persona e che se è arrivato a Sanremo lo deve alla sua gavetta e alla sua esperienza. Certo, non farà molta strada in questo festival, che come tutti sanno è un grosso rischio, perché il marchio di un fallimento sul palco dell’Ariston dura molto a lungo, ma ecco, che dire. La stampa che infierisce su di lui non ci piace. Non è bello essere così cattivi, e infatti non lo saremo con Mara Sattei e il buon Nigiotti che tralasceremo completamente per mancanza di argomentazioni. Nel frattempo, in sala, tra il pubblico fa la sua apparizione Giancarlo Magalli che con il suo sorriso beffardo prende posto a sedere per godersi lo spettacolo. Giusto in tempo per carpire, senza lasciar trasparire i suoi pensieri, i bisbigli della stampa che, in riferimento alla prossima esibizione commentano “eh, ma lui è figlio di Gianni Morandi”. Si parla di Tredici Pietro. Ecco, prima di sparare sentenze guardatevi la sua esibizione e ascoltatevi il pezzo. Dal vivo è tutta un’altra storia, ma pure dalla televisione dovrebbe rendere bene, perché “Uomo che cade” è un gran pezzo che resterà nella storia della canzone italiana. E perché lui è il figlio che vincerà il peso del successo del padre, e perché è un pezzo davvero raffinato nel suo essere pop e quindi fruibile a chiunque. La stampa non lo sa, e appena lo vede apparire da dietro le quinte osserva le mani grosse, trae le sue conclusioni sulla presunta coprofagia del padre mentre lo osserva scendere gli scalini del palco. Ma Pietro tutta questa roba non può sentirla. Scende quei gradini con passo disinibito, molleggiato, in linea con lo spirito del suo tempo. Polo blu, cargo oversize beige e mocassino e occhiali da vista alla Geolier. Un personaggio perfettamente bilanciato, mai volgare, forse come in fin dei conti è stato suo padre, che in giacca e cravatta o in smoking ha plasmato l’immaginario collettivo dell’Italia con le sue splendide canzoni. Però il modo in cui Pietro scende le scale non ha niente a che vedere con il padre, perché la musica l’ha scritta lui, il testo pure e sì, certo, essere un figlio d’arte ha i propri vantaggi. Non necessariamente quelli relativi alla strada spianata, ma alla raffinatezza della conoscenza accumulata sotto la guida di un maestro che non è soltanto un maestro, ma è pure qualcosa di molto più importante. Un genitore. Uomo che cade è già un titolo che non sa di trap volgare, è qualcosa di più. E’ il principio di un percorso totalmente nuovo, perché se Gianni Morandi ha innovato la musica italiana con il suo genio pop, ora per Pietro è arrivato il momento di fare di più. E lui è pronto, si vede. Ha lavorato a fondo per questo. Uomo che cade è un pezzo raffinato, nonostante la veste baggy dell’arrangiamento. Gli applausi che seguono alla sua esibizione raccontano anche questo. La sua esibizione, in qualche modo eguaglia Ditonellapiaga in quanto ad apprezzamento del pubblico. Ma il vero sbaraglio della competizione arriva solo dopo di lui, perché ad un certo punto viene annunciato Sal Da Vinci, che subito sbuca fuori dalle quinte, ma viene ripreso perché ha fatto l’entrata troppo presto. Gli basta di sporgersi vagamente verso il palco per ricevere un applauso dovuto ad un entusiasmo che è qualcosa che è scientificamente impossibile da spiegare. Ecco, quando finalmente scende le scale il pubblico è in tensione folle, pronto ad esplodere. Ora qui va fatta una premessa. In molti hanno definito trash Sal Da Vinci perché il successo di Rossetto e Caffè ha spopolato su TikTok. Ecco, Sal Da Vinci non è trash. Sal Da Vinci è un musicista vero, a tutto tondo, attore, che conosce il palco come le sue tasche, la teoria musicale come la propria lingua madre. Stiamo parlando di un uomo colto e di un musicista di peso. Dunque un personaggio che ha una competenza tecnica ben superiore alla media degli artisti che si sono esibiti a Sanremo, sia dal punto di vista dell’esecuzione che da quello teorico. Ora, poi, bisogna riflettere sul fatto che Sal, negli anni, non è mai cambiato. E’ rimasto tale e quale a sé stesso con i suoi abiti, le sue camicie aperte sul petto, l’amore per Napoli e le sue belle giornate. Ecco, ora, tutti cercano di spiegare scientificamente l’enormità del suo successo, tentando di incastrarlo nella casella del trash, ma Sal è qualcosa di più. Sal è qualcosa che per certi versi rispecchia quel sentimento che le masse mondiali hanno provato per Maradona. C’è qualcosa che non si può spiegare nella gente che impazzita si ammazza rincorrendo la bara di Maradona. La stessa cosa vale per Rossetto e Caffè, che è esploso su Tiktok ed è diventato virale tra le masse con un entusiasmo inarrestabile.