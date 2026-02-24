Ma quale incidente? Ciro Caliendo in carcere dopo il delirio al "frate guaritore": il giallo di San Severo risolto dalla fame di verità (che è mancata a Garlasco)

Siamo abituati a masticare il nulla condito da pseudoesperti nei talk show. Ci siamo nutriti per decenni dei dubbi di Garlasco, delle ombre di Emanuela Orlandi, di Erba, Yara Gambirasio e di quei gialli infiniti dove la verità è una corda talmente strattonata da spezzarsi puntualmente in più punti. Ma poi succede che la cronaca, quella vera, quella che, purtroppo, puzza di sangue più che di marcio, restituisce pure una giustizia che funziona. Ecco, è successo, ad esempio, a San Severo, tra i vigneti e la polvere della Capitanata, grazie a inquirenti che hanno cercato la verità a prescindere da tutto il resto. E senza abboccare a una recita del dolore. E’ così che è crollato il castello di carte di Ciro Caliendo, l’imprenditore vitivinicolo (con velleità politiche e candidato anche in una lista vicina al Movimento Cinque Stelle) che pensava di aver fregato tutti con una manovra al volante e un accendino, simulando un incidente stradale costato la vita alla moglie, bruciata dentro l’auto da cui lui, invece, era riuscito a fuggire. Tutto incredibilmente credibile. Fino a che, appunto, gli inquirenti hanno sentito il peso dei dubbi e la necessità di non accontentarsi (ciò che è mancato a Garlasco, per intenderci).