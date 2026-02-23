Io la carne di cavallo non la mangio né ho intenzione di mangiarla, ma la situazione, a Catania — un po’ la patria della carne equina — è questa. A Siracusa, invece, la mangiano sfilacciata e condita con il formaggio svizzero. Lo sfilaccio alla siracusana non è causato da extracottura (“pulling”); vendono la carne equina anche già sfilacciata, persino nei supermercati. Il che, per me, è assolutamente come vedere un gatto o un cane nel vassoio di polistirolo incellofanato. In Cina mangiano i cani, i topi. In molti Paesi mangiano le scimmie. A Catania, fino agli anni ’70, per strada, insieme ai “cacoccioli arrustuti” (carciofi alla brace) e alle “cipolle di Giarratana infornate” (le “infornavano” mettendole nella carta d’alluminio e sbattendole sulla brace, poi si condiscono a insalata), vendevano gli spiedini di uccellini, proprio quegli uccellini, quelli da compagnia: canarini e cardellini per lo più; e se li tenevi in balcone e abitavi al primo piano, te li rubavano per grigliarli. La verità è che l’umano è onnivoro. E che la Natura vivrà benissimo insieme ai Robot antropomorfi dotati di Intelligenza Artificiale. Sarà la Natura a vietare il consumo di carne. Probabilmente terranno soltanto Giuseppe Cruciani in uno zoo e lo nutriranno con carne umana. Ma a scopo educativo (non di Cruciani, delle IA).