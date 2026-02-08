Culture
Viva Nino D’Angelo, modello di coscienza civile e miracolo gramsciano della musica italiana
Lo scrittore Fulvio Abbate ricorda un concerto di Nino D’Angelo, un disco mai aperto, un passo di Antonio Gramsci e un “miracolo” di cui ha fatto...
MasterChef 15 scappa da Sanremo per salvare gli ascolti e rimanda la finale: ecco quando e cosa verrà trasmesso al suo posto
Sky prende tempo ed evita di bruciare la finale di MasterChef 15, mandandola a scontrarsi con il Festival di Sanremo: al suo posto, una puntata speciale....
La filosofa Guaraldo censurata a Bologna per il suo libro sul femminismo. Parla la co-autrice Cavarero: “Ostilità e aggressività dalla galassia Lgbt non stupisce, ma questa polarizzazione è antidemocratica. L’inclusività che esclude? Un abbaglio logico”
La filosofa Olivia Guaraldo è stata censurata. Avrebbe dovuto presentare il suo libro, Donne si nasce (e qualche volta lo si diventa), durante un evento...
Mario Adinolfi totale su Sanremo: "Un Festival bello come una messa, Fedez il più cristiano di tutti". E su Fabrizio Corona in politica: "Pronto a fargli da professore Schettini"
Chi l'ha detto che il Festival di Sanremo 2026 è noioso? A Mario Adinolfi ad esempio, questo Festival cristiano di Carlo Conti piace molto, soprattutto...
Inclusivi un caz*o. A Bologna censurato il libro delle filosofe Cavarero e Guaraldo. Doveva esserci un evento con la Casa delle donne e il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, ma all’ultimo tutto: “Clima poco sereno”
Un libro censurato, una filosofa cancellata da un evento a Bologna. Il motivo? L’intimidazione degli intolleranti. Questa storia è solo l’ennesima...
Sanremo 2026, con “Qui con me” Serena Brancale canta il dolore per la morte della madre: “In questo silenzio sento la tua voce”. E noi abbiamo sentito, tra i trenta cantanti in gara, la tua
Ha rivendicato il diritto a parlare del dolore privato, che è poi quello davvero universale, cantando sul palco più importante per la musica italiana,...
Ma davvero pur di fare polemica politica, vi attaccate alle parole di Gianna Pratesi, l'attivista di 105 anni ospitata da Conti a Sanremo?
L'insipienza generale dello spettacolo messo su da Carlo Conti, ha reso la testimonianza di Gianna Pratesi non una semplice testimonianza, quanto l'atto...
A Sanremo Sayf è come Rino Gaetano, e la sua “Tu mi piaci tanto” è una supposta all'Italia delle contraddizioni
"Tu mi piaci tanto" di Sayf è una ventata di brezza ligure a Sanremo. Un brano ironico e tagliente che dietro un testo apparentemente semplice nasconde...
Ditonellapiaga è matta e meravigliosa. L’intervista del direttore di MOW a Sanremo: “L’ipocrisia? Che fastidio! Il mio valore dipende da me stessa, non solo dalle mie canzoni”
Ditonellapiaga è matta davvero, come piace a noi. Il direttore di MOW l’ha intervistata ne La T Space by Joydis a Sanremo: “Ci sono dei momenti in...
Masini e Fedez "culodritto" a Sanremo: dall’uva rubata al minibar, siamo padri nudi e spezzati (dal “male necessario”)
E' un BeFolk perchè “farsi male guardando Sanremo” sarebbe stato troppo lungo. Sulla vecchia epica della schiena dritta e sul moderno tribunale del...
Ecco perché crollano gli ascolti di Sanremo 2026. Carlo Conti conduce un Festival senza spettacolo e la formula “Tale e Quale” non funziona più. Si salva solo una cosa…
La nota enfasi contiana che conduce Sanremo come Tale e Quale Show, come I Migliori Anni, ha lasciato vittime sul campo: lo spettacolo. Una serata monocorde...
C’è un libro italiano al Booker Prize, “Il Duca” di Matteo Melchiorre (che il Premio Strega, il Sanremo della letteratura, aveva scartato)
I libri con una trama funzionano poco in Italia ma tantissimo all’estero. Mentre i nostri “casi letterari” si guardano l’ombelico, “Il Duca”...
Se è il Sanremo meno atteso degli ultimi anni, non è solo colpa di Conti: le Olimpiadi invernali si sono mangiate tutto l'hype e le polemiche del grande evento
Due eventi tanto importanti in sequenza, finiscono inevitabilmente per divorarsi tra loro. Se l'attenzione è sulle Olimpiadi invernali, difficilmente...
A Sanremo 2026 ricordano Pippo Baudo con un’opera dell’artista Marco Lodola, ma lo sapete che è lo stesso che nel 2020 la destra attaccò per un presepe? Ecco la storia dell’opera che non venne mai esposta in Rai, i costi e il casino che era scoppiato
Marco Lodola non è solo l'autore del tanto decantato omaggio a Pippo Baudo: è anche il creatore del presepe laico che nel 2020 rimase chiuso e imballato...
Odiare Michela Murgia (anche dopo la sua morte) è farle un onore. Lo spiega lei in “Lezioni sull’odio”, l’ultimo libro uscito per Einaudi
Odiare Michela Murgia, ma seriamente. Non sono come avrebbe meritato, ma come ci ha invitato a fare. Riconoscere e chiamare col suo nome un sentimento...
Ma lo avete visto La Russa che chiede l'intervento riparatore per Pucci a Sanremo? Conti continua a smarcarsi dalla politica, ma la destra lo rincorre. E ora arriva pure il comunicato (in forma di storia su Instagram) di Giorgia Meloni
Conti si affanna a ripetere che lui di ingerenze non ne ha avute; che la politica ha di meglio da fare, che pensare alle canzonette. Invece, spoiler: la...
Ma davvero Lo Stato delle Cose chiude? Si, ma era già tutto stabilito da mesi: per Giletti, arrivano altre tre puntate ad aprile
Il talk di Massimo Giletti su Rai Tre chiuderà il 31 marzo, ma la data era già nota ai collaboratori. Più che per budget esaurito, Lo Stato delle Cose...