Su Rai 1 torna “Canzonissima”, ma è sempre la solita musica? Milly Carlucci vuole fregare la prima serata a Maria De Filippi? Ecco il cast con cui ci proverà

Sabato 21 marzo sarà già arrivata la primavera e con essa la prima serata di Rai1 si colorerà della nuova edizione di Canzonissima, il programma cult condotto da Milly Carlucci.

È di pochi giorni fa la notizia che conferma la presenza di nove nomi della musica italiana, pronti ad intrattenere il pubblico durante il varietà.

Il cast sarà composto da: Riccardo Cocciante, Fabrizio Moro, Elio e Le Storie Tese, Fausto Leali, Enrico Ruggeri e ancora Malika Ayane, Leo Gassman, Michele Bravi e Elettra Lamborghini, appena reduci dall’ultimo Festival di Sanremo. Un cast che pare ben amalgamato e capace di accontentare diversi target. Sarà sempre la solita musica? La Rai sembra voler confermare la decisione di allargare il suo pubblico e rendersi una tv anche per giovani e superare i soliti pregiudizi che la dipingono una tv statica per boomer.

Canzonissima è un programma storico. Nato nel lontano 1956 con focus sulla gara di canzoni, il programma ha sempre garantito uno show a 360 gradi, mirato all’ascolto di storiche canzoni italiane, con una buona percentuale di intrattenimento. Il varietà nasce in radio e, negli anni, ha visto alternarsi nomi di storici conduttori e conduttrici: da Nino Manfredi, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Corrado, Loretta Goggi, Mike Bongiorno, Pippo Baudo e molti altri.

Affidare l’edizione 2026 alla regina del sabato sera targato Rai, sembrava quasi una scelta dovuta. Milly Carlucci è reduce da una stagione di Ballando con le stelle da record; la trasmissione ha dimostrato di portarti bene i suoi 21 anni. Molti sono i rumors di chi la vorrebbe Milly al timone del Festival di Sanremo.