Su Rai 1 torna “Canzonissima”, ma è sempre la solita musica? Milly Carlucci vuole fregare la prima serata a Maria De Filippi? Ecco il cast con cui ci proverà

  • di Marika Costarelli

  • foto di Ansa

9 marzo 2026

La Rai porta al centro lo show musicale del sabato sera. Ad aprire la primavera targata Rai sarà “Canzonissima” con un cast ricco di artisti amati anche dai più giovani. Nel frattempo Mediaset si prepara a contrastare l’attacco con “Amici di Maria De Filippi”

Sabato 21 marzo sarà già arrivata la primavera e con essa la prima serata di Rai1 si colorerà della nuova edizione di Canzonissima, il programma cult condotto da Milly Carlucci.
È di pochi giorni fa la notizia che conferma la presenza di nove nomi della musica italiana, pronti ad intrattenere il pubblico durante il varietà.
Il cast sarà composto da: Riccardo Cocciante, Fabrizio Moro, Elio e Le Storie Tese, Fausto Leali, Enrico Ruggeri e ancora Malika Ayane, Leo Gassman, Michele Bravi e Elettra Lamborghini, appena reduci dall’ultimo Festival di Sanremo. Un cast che pare ben amalgamato e capace di accontentare diversi target. Sarà sempre la solita musica? La Rai sembra voler confermare la decisione di allargare il suo pubblico e rendersi una tv anche per giovani e superare i soliti pregiudizi che la dipingono una tv statica per boomer.
Canzonissima è un programma storico. Nato nel lontano 1956 con focus sulla gara di canzoni, il programma ha sempre garantito uno show a 360 gradi, mirato all’ascolto di storiche canzoni italiane, con una buona percentuale di intrattenimento. Il varietà nasce in radio e, negli anni, ha visto alternarsi nomi di storici conduttori e conduttrici: da Nino Manfredi, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Corrado, Loretta Goggi, Mike Bongiorno, Pippo Baudo e molti altri.
Affidare l’edizione 2026 alla regina del sabato sera targato Rai, sembrava quasi una scelta dovuta. Milly Carlucci è reduce da una stagione di Ballando con le stelle da record; la trasmissione ha dimostrato di portarti bene i suoi 21 anni. Molti sono i rumors di chi la vorrebbe Milly al timone del Festival di Sanremo.

Milly Carlucci e Maria De Filippi
Se questa nuova Canzonissima riuscirà davvero a raccogliere l’eredità di uno dei varietà più iconici della televisione italiana lo diranno gli ascolti, ma la sensazione è che la Rai stia provando a giocare una carta precisa: riportare al centro il grande spettacolo del sabato sera, mescolando nostalgia e contemporaneità.
La sfida non è semplice. La televisione generalista oggi deve fare i conti con piattaforme streaming, social e un pubblico sempre più frammentato. Eppure proprio i grandi show musicali sembrano essere tra i pochi prodotti capaci ancora di creare un appuntamento collettivo davanti allo schermo. Lo abbiamo visto di recente con Taratatà, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, e lo vediamo ogni anno con il Festival di Sanremo, la kermesse canora in continua ascesa. Lo show musicale è una garanzia e a giudicare dal nuovo cast di Canzonissima, le possibilità di successo aumentano.
Con un cast che unisce veterani della musica italiana e artisti più giovani, Canzonissima prova quindi a tornare a essere quello che è stata per decenni: uno spazio popolare e trasversale, capace di far cantare generazioni diverse. E se l’operazione funzionerà, per Milly Carlucci potrebbe essere l’ennesima conferma di una carriera che, a distanza di anni, continua a dettare il ritmo del prime time Rai. Il sabato sera di Mediaset si prepara a concorrere con il serale di Amici di Maria De Filippi, che però potrebbe iniziare il 28 marzo, ancora da confermare. La lotta tra “titane” è pronta: ancora una volta Milly e Maria si giocano la prima serata più ambita dalle reti nazionali.

