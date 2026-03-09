La “Superstar” Senhit vince il San Marino Song Contest e vola all'Eurovision di Vienna

La prima semifinale del San Marino si era svolta il 4 marzo e aveva visto accedere alla fase finale: Anna Smith, Pellegrina Pibas, Myky, Orphy e Matias Ferreira. La seconda semifinale del 5 marzo aveva premiato: luna, Klem, Luka Basi, Magdalena Tul Maya Azucena.

Oltre ai nomi emergenti, avevano avuto accesso alla finale anche nomi noti della musica italiana ed europea come: Molella feat Maxè, Paolo Belli, Dolcenera, Kelly Joyce, Rosa Chemical, Orchestraccia, Inis Neziri, Edward Maya feat William Imola e Marco, unico finalista di origini sammarinesi. La stessa Senhit insieme a Boy George faceva parte dei “Big” della kermesse.

La medaglia d’argento va a Kelly Joyce con Oh là là e quella di bronzo a Paolo Belli con la sua Bellissima. Quarte classificate in ex aequo Inis Neziri con In my head e Maya Azucena con My sin.

Note di merito per gli artisti che hanno vinto gli altri premi previsti dalla gara. Dolcenera vince il Premio della Critica con il brano My love, la cantante si aggiudica anche il premio “SIAE” per la migliore composizione musicale. Il Premio Sala Stampa “Ludovico Di Meo” va alle Pellegrina Pibigas con Il giorno che. Maya Azucena vince anche il Premio “Dreaming San Marino” destinato al miglior artista emergente. Il Premio “Titano Style” per il look migliore non poteva che andare a Rosa Chemical con Mammamì. Mentre Cristiano Malgioglio è stato premiato per la sua carriera.

Il San Marino Song Contest sembra il palco più accogliente per i veri outsider del panorama musicale. Tra chi pare aver perso la sua voce nel mainstream italiano - come ad esempio Dolcenera e Rosa Chemical - e chi non vive più sulla cresta dell’onda come Paolo Belli. Il palco di San Marino accoglie il talento, quello che non sembra volersi piegare alle regole del mercato musicale. È il posto giusto per gli emergenti che decidono di sfidarsi in grandi competizioni e il “porto sicuro” di cantanti e cantautori navigati che non riescono più a scalare le classifiche. Il San Marino Song Contest è una kermesse che appare genuina e quasi priva di competizione. Nonostante l’ascesa degli ultimi anni, la gara rimane equa e capace di concedere il giusto spazio ad artisti di vario genere. L’atmosfera che si respira è quella di una competizione sana, ma non per questo piatta. L’omogeneità delle canzoni concorrenti permette allo spettatore di assistere a uno show musicale godibile. Sebbene il premio della competizione faccia gola a tutti gli artisti, a San Marino si osa per condire la performance di tutti gli elementi necessari per far emergere la personalità di ogni partecipante. La vittoria è un’ambizione comune, ma non si ha l’impressione di assistere a una competizione spietata. E questo, all’interno della scena musicale attuale, è un aspetto raro. Laddove non arriva Sanremo, ci pensa San Marino. Insomma, tutta una questione di santi e i concorrenti del San Marino non sembrano averne in paradiso! Al contrario, pare che l’unico lasciapassare per accedere al contest sia un progetto artistico ben curato.

Senhit si prepara per Vienna e la sua Superstar conquista già le casse dei club d’europa. Gli artisti europei sono schierati, l’Eurovision Song Contest è pronto a partire. E, per usare la definizione che Simona Ventura ha attribuito alla finale del San Marino, si preannuncia uno spettacolo “fantasmagorico”.