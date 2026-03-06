Aldo Grasso asfalta Stefano De Martino: “Un animatore per feste a domicilio. Il suo è il più grande salto di carriera fatto in Rai”

Innanzitutto il giornalista si è interrogato sulla fulminea ascesa del conduttore: "il più grande salto di carriera a memoria d’uomo nella storia di Sanremo (e forse della Rai stessa)" ha scritto, dato che se il ruolo di conduttore è comprensibile, altrettanto non si può dire riguardo quello di direttore artistico. Tant'è che qui Grasso dà la prima infilzata: che questa nomina sia un escamotage per giustificare l'esoso ingaggio?

Riflessioni che vengono, racconta il critico, proprio dopo aver visto la nuova edizione di Stasera tutto è possibile prendere il via. Grasso infatti, si chiede se il programma sia una sorta di "tv dei ragazzi" invecchiati o più semplicemente, una trasmissione imbarazzante. Si tratta infatti di una trasmissione le cui gag riguardano molto la fisicità e i meccanismi basici che fanno scattare la risata: cadute, situazioni grottesche e improvvisazioni. Grasso insomma, individua la comicità dello show negli stessi motivi per cui si ride per la caduta sulla buccia di banana: secondo il critico, STEP (abbreviazione di Stasera tutto è possibile) strappa una risata perché questo è l'effetto del vedere i personaggi in difficoltà. Di certo non per la bravura del conduttore nel cercare di coinvolgere gli ospiti: anzi, avendo tutte le puntate lo stesso schema a da anni, l'effetto sorpresa si esaurisce e secondo il giornalista, De Martino finisce per sembrare un animatore per feste a domicilio.