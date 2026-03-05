“Stasera tutto è possibile”, ma anche un po’ prevedibile. Il programma di Stefano De Martino non fa nessuno step in avanti. Una tv di intrattenimento che non si evolve e rimane per boomer

Il prescelto Stefano De Martino torna su Rai 2 con la dodicesima stagione del suo programma Stasera tutto è possibile (STEP). E lo fa con nonchalance, dopo essere stato annunciato come il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Il simpatico e splendente sorriso del bel campano, si annuncia con voce umile agli italiani, mentre varca la porta delle loro case.

Pantalone aderente, camicia bianca e cravatta scura: una divisa ormai irrinunciabile.

Stefano sembra averle tutte: piace alle donne (e alle mamme), sta simpatico agli uomini e le nonne lo amano. E forse su queste ultime sembra aver puntato con il suo rassicurante programma in prima serata. Gli ascolti lo premiano con il 17% dello share e 2.318.000 su Rai 2. STEP supera tutte le altre reti e vince, pur concorrendo con la fiction Vanina di Canale 5.

D’altronde con una vittoria così schiacciante chi se ne frega delle novità? E infatti il visionario De Martino se ne infischia e ci piazza una dodicesima stagione che è un’evidente replica delle precedenti undici del programma, una sorta di sintesi. A guardarla si ha il dubbio di averla già vista. E infatti l’abbiamo già vista. Il tema è “Step back”, ma più che un ritorno sembra un rewatch.

La prima puntata si svolge con il solito ritmo: introduzione e tema della serata, ingresso degli ospiti, sequenza di giochi e prove comiche, sketch improvvisati e finale collettivo con gag. Nulla di particolare che valga la pena di essere analizzato.

Gli ospiti della serata sono Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Maria Sole Pollio; oltre agli ormai fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Risulta simpatico e a tratti esilarante. Un programma senza pretese che pare più uno spin off di Affari tuoi in cui, per forza di cose, si deve dare priorità al gioco e ai concorrenti, ma se fosse per De Martino aprirebbe tutti i pacchi nel giro di cinque minuti e dedicherebbe la puntata a fare caciara con i suoi amici di sempre. E infatti, ciò che non è possibile ad Affari tuoi, Stefano lo rende possibile a STEP. Non servono particolari scenografie: solo lui e i suoi amici mattacchioni. Un clima che assomiglia a quello delle scampagnate primaverili della comitiva di sempre; ogni tanto si vede qualcuno di nuovo, ma fondamentalmente “siamo sempre noi”.