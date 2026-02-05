Carlo Conti scarica Stefano De Martino per Sanremo 2027: e se la colpa del pacco fosse della Ruota della Fortuna?

Esaltato come Re Mida degli ascolti quando segnava il goal tirando praticamente a porta vuota, ridimensionato nel momento in cui l'avversario ha ributtato la palla a centro campo, Stefano De Martino potrebbe pagare gli ascolti di Affari Tuoi. Da quando infatti Pier Silvio Berlusconi ha sostituito Striscia la Notizia con La Ruota della Fortuna, i pacchi hanno sofferto: un po' per il gradimento della concorrenza, un po' perché la Rai ha compiuto l'ingenuità di far tornare in onda Affari Tuoi a settembre inoltrato. Intanto, già da luglio, la Ruota si stabilizzava creando nuove abitudini di consumo mediatico tra i telespettatori. A quel punto, De Martino ha dovuto riconquistare pian piano parte del pubblico, uscendone ridimensionato agli occhi sia dei telespettatori che degli addetti ai lavori. Pare dunque che non sia ancora tempo per lui, probabilmente rimasto vittima dello stesso meccanismo che lo aveva innalzato a eccellenza dell'azienda.

La Rai ha i suoi labili equilibri, ma De Martino può stare tranquillo: il contratto milionario è ancora a metà, e di là Gerry Scotti qualche punticino di share ha già iniziato a perderlo.

