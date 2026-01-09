Sanremo, ecco perché Samira Lui (in piena cura Belén) ha detto no a Carlo Conti e forse sta per fare le scarpe a Ilary Blasi

Mentre Conti accrocchia il suo Sanremo 'senza Big', incassa dunque anche il no definitivo di Samira Lui. La nostra, intanto, ha davanti a sé un tavolo ricchissimo di proposte, nessuna delle quali, almeno sulla carta, fallimentari o rischiose. Scartata la possibilità concreta di accettare il timone di 'Ok, il prezzo è giusto!', MOW è in grado di rivelarvi che la showgirl sia corteggiata hic et nunc da 'Striscia la Notizia' che dovrebbe tornare verso marzo in prima serata con cinque puntate speciali. Se non dovesse declinare, la vedremmo in due serate. A fare cosa? Il ruolo non è ancora chiaro, ma certamente non sarebbe quello della 'Velina'. Ricoprirebbe la casella 'special guest', per intenderci, insieme ad altri nomi dello spettacolo nostrano. Striscia, però, è un discorso a parte, nebuloso assai. E lo affronteremo molto presto. In un'altra sede.

Intanto, sussiste per Samira una seconda tentazione, molto più concreta: Mediaset vorrebbe affidarle la conduzione del 'Battiti Live'. E glielo avrebbe già proposto dopo averla 'testata' sul palco del Capodanno nella piazza di Siena con concerto di Irama. La performance di Lui avrebbe superato a pieni voti le aspettative del Biscione che ora la bramerebbe, dunque, al timone del Festivalbaretto estivo della rete ammiraglia. Starà sempre a lei accettare o meno, ma qui c'è già comunque una notizia: Ilary Blasi non è più la prima opzione.