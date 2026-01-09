Sanremo, ecco perché Samira Lui (in piena cura Belén) ha detto no a Carlo Conti e forse sta per fare le scarpe a Ilary Blasi

Samira Lui è la nuova Belen Rodriguez. O almeno, ogni pianeta si sta allineando affinché lo diventi. Tutti la vogliono, è lei a poter scegliere dove andare. Nei giorni scorsi, tramite una gag a 'La Ruota della Fortuna' con Gerry Scotti, ha lasciato intendere che non sarà al Festival di Sanremo. 'Perché mi fanno male i piedi - ha scherzato - io resto qui". Ma quanti prima di lei hanno negato lo sbarco in riviera salvo poi spuntare sul palco dell'Ariston durante la settimana santa della musica nostrana? Tantissimi. Tale testacoda, però, non accadrà per la showgirl friulana: Carlo Conti la voleva fortemente per il prossimo Festival, ma lei, o meglio il Biscione, ha rifiutato l'offerta. Il motivo è il rischio sovraesposizione: Mediaset punta moltissimo sull'ex gieffina vip e non vuole che si bruci agli occhi del pubblico. Quello di Samira riguardo alla città dei fiori in febbraio, però, non è un 'né ora né mai'. A seconda di come girerà la ruota, sarà ben felice di accettare l'invito alla kermesse il prossimo anno o quello ancora successivo. Intanto, cosa bolle in pentola per Samira Lui chez Biscione? Parecchie cose, tutte piuttosto succulente. E siamo qui per svelarvele. Sì, potrebbe anche fare le scarpe a Ilary Blasi...
Mentre Conti accrocchia il suo Sanremo 'senza Big', incassa dunque anche il no definitivo di Samira Lui. La nostra, intanto, ha davanti a sé un tavolo ricchissimo di proposte, nessuna delle quali, almeno sulla carta, fallimentari o rischiose. Scartata la possibilità concreta di accettare il timone di 'Ok, il prezzo è giusto!', MOW è in grado di rivelarvi che la showgirl sia corteggiata hic et nunc da 'Striscia la Notizia' che dovrebbe tornare verso marzo in prima serata con cinque puntate speciali. Se non dovesse declinare, la vedremmo in due serate. A fare cosa? Il ruolo non è ancora chiaro, ma certamente non sarebbe quello della 'Velina'. Ricoprirebbe la casella 'special guest', per intenderci, insieme ad altri nomi dello spettacolo nostrano. Striscia, però, è un discorso a parte, nebuloso assai. E lo affronteremo molto presto. In un'altra sede.
Intanto, sussiste per Samira una seconda tentazione, molto più concreta: Mediaset vorrebbe affidarle la conduzione del 'Battiti Live'. E glielo avrebbe già proposto dopo averla 'testata' sul palco del Capodanno nella piazza di Siena con concerto di Irama. La performance di Lui avrebbe superato a pieni voti le aspettative del Biscione che ora la bramerebbe, dunque, al timone del Festivalbaretto estivo della rete ammiraglia. Starà sempre a lei accettare o meno, ma qui c'è già comunque una notizia: Ilary Blasi non è più la prima opzione.
Dopo tale 'prova generale' (superata) nella notte del 31 dicembre di fronte alla gremitissima piazza della città toscana, Samira Lui è stata ritenuta da chi di dovere più che pronta a prendersi l'estate musicale di Mediaset. Con buona pace di chi c'era prima di lei e che, a questo punto, si ritroverebbe sul palco del 'Battiti Live' soltanto se la showgirl friulana dovesse declinare l'invito. Samira Lui farà davvero le scarpe a Ilary Blasi? Al momento, è totalmente nella posizione di poterlo scegliere. Vedremo se non le 'faranno male i piedi'...