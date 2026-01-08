Pablo Trincia dovrebbe essere su Rai 1. Il vero servizio pubblico lo fa lui e “L’uomo sbagliato” è l’inchiesta-spettacolo che tutti dovrebbero vedere

Forse il male è di per sé cosa semplice. Sono i suoi effetti a renderlo materia complessa. Oggi il male si manifesta in vari modi, negli ordini di un capo di Stato o in un commento sui social; altre volte, invece, è un uomo che entra di notte nelle case di donne anziane solo per ucciderle. Pablo Trincia è nei teatri con L’uomo sbagliato, un’inchiesta raccontata dal vivo, scritta da lui e Debora Campanella. È la storia del serial killer Ezzeddine Sebal, nato a Qayrawan, in Tunisia, arrivato clandestino in Puglia. In Italia resterà fino alla morte. Negli anni Novanta è autore di quindici omicidi di donne, ma inizialmente viene riconosciuto colpevole soltanto di un assassinio. Nel 1997 finisce in carcere e quindici anni dopo prova a impiccarsi nella sua cella a Padova, le guardie lo trovano e lo portano in ospedale, ma è troppo tardi. Nel 2006, però, aveva confessato: le altre quattordici donne le ha uccise lui. La storia di Trincia non riguarda solamente la cronaca nera. Anzi, forse il tema centrale, come ha detto lui stesso, è la malagiustizia. Altre persone vennero incarcerate per i fatti commessi da Sebal, vite rovinate da decisioni sbagliate. Anche questa è cronaca.