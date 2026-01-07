Strage di Crans Montana: l’addio alle vittime italiane e le prime ammissioni di responsabilità. Chiedere scusa non basta, ma…

È però sul terreno della responsabilità istituzionale che s’è scelta una linea di rara chiarezza. Davanti ai giornalisti di mezza Europa, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha ammesso che l’ultimo controllo antincendio nel locale risaliva al 2019, nonostante la normativa prevedesse verifiche annuali. Non ha cercato scorciatoie verbali né attenuanti di circostanza. Ha rimesso alla magistratura il compito di stabilire quale peso abbia avuto questa carenza nella catena causale della tragedia e ha affermato che il Comune assumerà tutte le responsabilità che la giustizia determinerà. Ha chiesto scusa. Non si è dimesso. Basta? No, ma non è poco. Anche perché la sua posizione si colloca in un contesto reso più complesso dall’apertura di un’indagine parallela da parte della procura di Parigi, a tutela delle famiglie francesi coinvolte, e dalle dichiarazioni dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, che ha ricordato come, in un diverso ordinamento, misure cautelari più stringenti sarebbero state probabili.

Anche qui, tuttavia, il confronto tra sistemi giuridici non si è tradotto in accuse reciproche, ma in un dialogo istituzionale improntato al rispetto. E al rigore. Intanto, mentre l’Italia ha riaccolto – purtroppo solo i corpi - i suoi ragazzi, la Protezione civile continua a seguire i feriti ricoverati negli ospedali e la Svizzera ha annunciato sostegni finanziari e amministrativi alle famiglie colpite, avviando contestualmente un piano straordinario di ispezioni sugli esercizi pubblici. Tra le ammissioni di chi governa, la disponibilità di chi è indagato a rispondere delle proprie scelte e la trasparenza con cui vengono messi a disposizione degli inquirenti tutti gli elementi noti, prende forma un’idea di giustizia che non cerca rifugi né alibi. E che forse rende davvero onore alle vittime più di mille altre scelte emotive e urlate che potevano essere fatte nell’immediatezza. È una giustizia che si assume il tempo necessario per capire.