Strage di Crans Montana: ecco come si muove la giustizia in Svizzera e quello che succederà. No, non sarà "un'italianata"

Oltre al fatto che il suo locale era sovraffollato, con circa mille persone contro una capienza massima di circa trecento, sono infatti già emerse altre negligenze gravi. Le uscite di sicurezza erano, infatti, sbarrate o chiuse a chiave e il soffitto del club era rivestito con un materiale fonoassorbente non ignifugo. Una scelta, quest’ultima, che sarebbe stata fatta per risparmiare sui costi. Le indagini, per quel poco che la procuratrice ha potuto lasciar intendere (in Svizzera la magistratura non può assolutamente parlare con i giornalisti e ogni fuga di notizie è severamente punita) suggeriscono che Moretti possa essere stato coinvolto anche nel tentativo di manomettere i server delle telecamere di sicurezza durante l’incendio. Se tali circostanze venissero confermate, allora sì il quadro accusatorio potrebbe portare all’arresto. L’altra grande domanda che in molti sembrano farsi è perché Moretti e sua moglie non siano indagati per strage piuttosto che per omicidio. Ma la verità è che per le leggi svizzere cambia poco: la pena severissima che la Svizzera riserva per reati di omicidio intenzionale è sostanzialmente la stessa.

Moretti e sua moglie, di fatto, è come se fossero già in carcere e pure la possibilità che movimenti denaro per mettere al riparo i beni personali da eventuali risarcimenti che dovrà corrispondere è limitata rispetto a quanto potrebbe accadere, ad esempio, proprio in Italia. L’altro tema su cui, invece, c’è un gran lavoro in corso è quello della responsabilità delle autorità locali, che non hanno esercitato il loro potere di controllo come avrebbero dovuto. Sembra, infatti, che in settembre le autorità avevano già rilevato criticità nel locale, ma invece di chiuderlo avevano consentito a Moretti di continuare a operare per non perdere gli incassi della stagione invernale. Da qui, stando al poco che è dato sapere, un’indagine separata anche sulla gestione del Comune di Crans Montana. Tre funzionari comunali sarebbero già stati attenzionati, così come i server del Comune per cercare eventuali prove di favoritismi o corruzione se dovesse effettivamente emergere che il Comune non ha esercitato il proprio potere di chiusura in tempo utile.