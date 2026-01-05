Cosa c'era nel servizio di Report sulle stragi del '92 che Gasparri voleva bloccare e a chi fa paura? Dalla pista nera a quell’audio in esclusiva

Dal 2007 in poi nessuno ha acquisito questi dati. L’avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Repici, ricorda che Paolo Bellini, killer di Avanguardia Nazionale, fu infiltrato in Cosa Nostra sotto il coordinamento del generale Mario Mori per recuperare beni mafiosi. Bellini entrò in contatto con uno degli artificieri della strage di Capaci. Borsellino, secondo questa ricostruzione, non aveva scoperto solo gli esecutori, ma anche i mandanti di quell’attentato. Lo Cicero aveva aperto la pista nera denunciando la presenza di Delle Chiaie a Capaci dove era presente anche Pietro Rampulla, artificiere di Altofonte, ex militante di Ordine Nuovo fondato da Concutelli. Rampulla riempì il cunicolo di esplosivo, essendo vicino al clan Santapaola e all’avvocato Lo Savio Cattafi, indicato come la cerniera tra politica, destra eversiva, P2 e servizi segreti. Con loro c’era Antonino Gioè, il mafioso con cui entrò in contatto Paolo Bellini prima delle stragi di Bologna, per cui Bellini è stato condannato insieme ai Nar Fioravanti e Cavallini. Secondo Falcone, gli stessi ambienti avrebbero avuto un ruolo anche nell’omicidio di Piersanti Mattarella, l’uomo che stava cambiando la politica siciliana sulle orme di Aldo Moro. Gli indagati furono archiviati, ma Falcone era convinto che il mandante fosse Licio Gelli. La stessa versione che Luigi Ilardo, boss di Cosa Nostra, confidò al colonnello Michele Ricci nel 1993. Ilardo avrebbe raccontato tutto, se non fosse stato ucciso dopo aver parlato di questa cosa in procura. Tradito poi da uomini dello Stato e eliminato dai killer del boss Zuccaro, collegato ai servizi segreti. Secondo Ilardo, dietro gli omicidi eccellenti in Sicilia c’erano anche apparati deviati dello Stato. E arrestare Bernardo Provenzano, disse, non era conveniente perché funzionale all’equilibrio politico di quel contesto storico. Marcello Dell’Utri, sempre secondo Ilardo, sarebbe stata la cerniera tra Cosa Nostra e il neonato Berlusconi. E per Report, Bernardo Provenzano, Mario Mori, non lo ha arrestato quando avrebbe dovuto. Dopo questo servizio, Gasparri ha presentato un esposto alla magistratura in cui denuncia il modus operandi di Report, il quale si servirebbe di informazioni secondo uno schema più grave addirittura di quello dei dossieraggi di cui si serviva il quotidiano Domani. La giustizia farà le sue dovute verifiche, ma certamente, a livello mediatico non passa un bel messaggio, perché quel che è contenuto nel servizio di Report, ovvero le parole di Locicero, fino ad ora considerate una diceria, ora parlano chiaro.