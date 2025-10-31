Non solo Ranucci. A che punto sono le indagini sull'incendio dello studio 42°Parallelo, autore di "Magma", il documentario sull'omicidio Mattarella. Tutto quello che sappiamo

Nessuno si è accorto di niente fino alle 7 del mattino, fin quando la signora delle pulizie ha aperto la porta e si è trovata davanti il fuoco. La segretaria dello studio è fissata, spegne sempre tutti gli interruttori, stacca tutte le spine, in particolare quella del bollitore, prima di andare via la sera. Nessuno si è accorto di niente fino a quando non è arrivata la signora delle pulizie che ha aperto la porta dello studio di produzione 42° Parallelo e si è trovata davanti delle fiamme altissime che hanno addirittura fuso i tubi di rame della climatizzazione dentro il muro. Nessuno si è accorto di niente. Ci sono una quindicina di persone al piano di sotto e quando la signora ha lasciato la porta aperta dell’ufficio in fiamme, come indicatole dai pompieri al telefono, l’edificio di Piazza Repubblica n° 14 si è subito riempito di fumo. Il volume del fuoco era così elevato che adesso è difficile ricostruire la dinamica precisa dell’incendio e della sua propagazione, ci racconta Mauro Parissone, il produttore a capo dello studio già autore del programma “Ossi di Seppia” per la Rai, e in ultimo di “Magma”, il documentario sull’omicidio di Piersanti Mattarella, andato in onda domenica scorsa su La7, tre giorni dopo che lo studio e l’archivio della casa di produzione romana andassero completamente a fuoco. Strano, perché sono molte le cose che girano intorno all'omicidio Mattarella, fratello del nostro presidente della Repubblica, e che provocano scompensi ancora oggi. Guardate l'attentato a Ranucci. Una delle prime piste emerse collegava proprio le inchieste del giornalista di Report sui casi Mattarella e Moro. E propio nei giorni dell'incendio tornava fuori la storia del guanto del killer, con l'arresto di Filippo Piritore. L'ex prefetto, infatti, è stato accusato di depistaggio. Durante le indagini sull'assassinio dell'allora presidente della regione Sicilia, la prova fondamentale, il guanto del killer, svanì nel nulla, probabilmente a causa proprio di Piritore, che adesso, a distanza di quarant'anni, ha fatto confusione rispetto alle sue precedenti dichiarazioni rivelando un suo coinvolgimento nella sua vicenda. Lo studio di produzione romano, si era già occupato in passato dei cold case più pesanti per la nostra repubblica, come ad esempio la strage di Capaci, in cui morì Paolo Borsellino - con la la docuserie in due puntate "I ragazzi delle scorte" e "Dia 1991" - ed è davvero impressionante il tempismo dell'incidente se accostato al fatto che la docuserie "Ossi di Seppia", sempre firmata da 42°Parallelo sia stata di recente chiusa e abbandonata dalla Rai per "ragioni di audience". Per adesso non ci sono prove che l'incendio sia doloso, le indagini sono in corso, quindi è troppo presto per trarre delle conclusioni.