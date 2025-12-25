Delitto di Garlasco, il padre di Chiara intercettato: “C’è da salvare quello che resta”. L’atteggiamento dei Poggi è inspiegabile se si ignora il filtro dell’umanità (e alcune carte)

Significa che la famiglia Poggi è sempre giustificabile? No, significa solo che, ancora una volta, c’è da darsi una regolata tutti e rendersi conto che nel fiume delle supposizioni da show, c’è comunque una Procura della Repubblica che sta lavorando e che, quasi certamente, ha in mano molto più di tutto il poco che si sa. Poi, certo, ci sta che ognuno si faccia una sua idea e che ci si ritrovi a trovare comunque inspiegabile l’atteggiamento della famiglia Poggi ora che tutto sembra dire che in effetti Alberto Stasi potrebbe non essere l’assassino di Chiara Poggi. Il punto, però, è che un padre e una madre che hanno perso una figlia vanno considerati, sempre, dentro una casa che ha perso uno dei pezzi che la riempiva. E mai dentro un’aula di tribunale dove, non a caso, ci si fa rappresentare.

Insomma, l’atteggiamento dei Poggi è oggettivamente inspiegabile rispetto a alcune posizioni, ma solo fino a quando non si ricorre al filtro dell’umanità. Perché è vero che i legali di Sempio e quelli dei Poggi sono sembrati perfetti alleati di recente (c’è un articolo del codice di procedura penale che parla chiarissimo e non a caso le carte sono già state inviate alla procura), è vero che gli esami disposti sugli oggetti di Chiara restituiti dal 2010 alla famiglia non avranno alcun peso processuale, è vero che sembrano non voler accettare un’altra verità possibile. Ma è vero pure che sono, appunto, un papà e una mamma. E che a parlare per loro – a parte rarissime volte – sono altri. A loro, invece, tocca, ormai da 18 anni, la fatica da cui non ci si distrae mai, neanche volendo: soffrire.