Stranger Things 5 Volume 2, la fine del racconto: perché stiamo assistendo all’ultima narrazione mitologica condivisa. Resteranno solo le bolle. E stanotte sarà un Rito

Ha creato un mondo di riferimento, un universo narrativo. I protagonisti sono tutti archetipi e in rete si stanno – e fanno bene – scatenando nelle similitudini tra Stranger Things e altri grandi classici della narrativa contemporanea (Harry Potter, Terminator, E.T.).

È un universo narrativo “condiviso”: chi ne resta fuori non è – letteralmente – in grado di leggere la contemporaneità. È una narrazione ‘altissima’. Chi scrive sostiene da tempo che la Letteratura Classica sia, profondamente, una lettura “di genere”. Sia perché l’universo di riferimento è quello, appunto, mitologico (dai Veda all’Olimpo), sia perché nel primo romanzo occidentale, ossia l’Odissea (che ha una “struttura” che manca all’Iliade), c’erano mostri, persone dotate di poteri soprannaturali, serial killer e tutto il pacchetto completo che oggi spezzettiamo nei vari “generi”: horror, thriller, fantascienza, crime.

Stranger Things non è una narrazione ‘moderna’, bensì una narrazione “classica”. Il romanzo moderno, quello che non attinge ad alcuna mitologia – ossia il romanzo borghese – è un’invenzione anche parecchio stupida e ignorante di questi tempi beceri. Il romanzo borghese non attinge né alle profondità né alle complessità del mondo. Insomma, non vale nulla. Stranger Things, al contrario, è una narrazione antica, universale ed eterna.