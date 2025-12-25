Signorini-Gate, ma quanto manca Barbara d'Urso a Mediaset? Oggi sarebbe l'unico antidoto contro Fabrizio Corona

Il silenzio del trash genera mostri e così Fabrizio Corona oggi è visto dalla maggior parte della pubblica opinione come un uomo tutto d'un pezzo, un duro e puro che svolge quello che dovrebbe essere il lavoro dei giornalisti, tutti pigri e/o appecorati, a differenza sua, dell'eroe dei nostri squallidi giorni. Qui mi urge far presente che il grosso dei 'giornalisti' siano disgraziati freelance che campano alla giornata, sperando che caporedattore X o Y non si svegli con la bella pensata che sia tempo di 'tagli'. Nessuno di loro, a naso, potrebbe permettersi nemmeno una delle querele che tiene Corona sulla collottola e che continua ad accumulare. Proprio da un punto di vista di tempo e soprattutto di soldi: non siamo milionari che hanno fatto i dobloni invitando beoti follower a buttar grana su scommesse calcistiche e criptovalute fantasiose. Abbiamo una dignità, una qual certa onestà intellettuale e l'avremo anche quando finiremo a vivere sotto al ponte che ci spetta. Mentre Corona si troverà costretto a cambiare casa perché il monte denunce cartacee ricevute lo obbligherà ad aumentare i metri quadri della propria magione: non ci staranno più, proprio per questione di spazio, finiranno per intasargli la cappa della cucina, ma lui continuerà a essere milionario. Dunque, punto primo: Fabrizio Corona non è il più coraggioso di tutti, Fabrizio Corona non fa 'informazione' contro il sistema. Fabrizio Corona, qualunque cosa dica o pensi, la agisce perché può. E perché adora vedere la propria faccia condivisa ovunque (con quel che l'avrà pagata, c'è da capirlo). Ogni volta che vi verrà da reputarlo di nuovo 'coraggioso', pensate al suo conto in banca. Fatto? Bene. Anche se non soprattutto quello è 'potere'.

Un 'potere' incontrastato perché Fabrizio Corona attualmente possiede il monopolio dell'intera narrazione di questo scandalo, del Signorini-Gate. Ho letto grandi editoriali in morte della televisione, assassinata definitivamente dal web, ossia da Fabrizio Corona, da YouTube, da 'Falsissimo'. Ma la tv cosa sta facendo per contrastare la carica dell'ex re dei Paparazzi? Niente. Perché sono tutti codardi, questa l'opinione più diffusa online, sempre grazie alla stessa unica fonte che non ha alcun motivo farvelo credere, assolutamente, mai, specie non qui. In realtà, la risposta potrebbe essere molto più semplice di così: chi cazzo ha la faccia adatta per mettersi ad affrontare Corona senza uscirne da clown? E pure l'impatto mediatico, la credibilità per il pubblico a cui si rivolge, il lessico 'trash', il coraggio (questo sì, ndr) di sporcarsi le mani andando a scavare nei più bassi istinti umani 'per raccontare la verità' agli spettatori? Insieme alla credibilità di fronte a milioni di casalinghe che stirano perché parla sempre 'col cuore'? Oh sì, a Mediaset non è mai mancata Barbara d'Urso come in questo momento. Ve lo giuro sui miei figli (che non ho).