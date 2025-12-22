Altro che MeToo italiano, nessuno si sta indignando davvero per il “sistema Signorini” raccontato da Corona. Ma vi ricordate cosa successe dopo le accuse a Weinstein?

Le differenze sostanziali sono: 1) La pubblicazione degli accordi extragiudiziali che, però, non confermano l’avvenuta molestia o violenza, testimoniano soltanto l’interesse di Weinstein a non fare trapelare le accuse (accuse in ogni caso da dimostrare) e la volontà delle presunte parti offese ad accordarsi in cambio di denaro 2) L’autorevolezza delle fonti: New York Times e New Yorker e 3) forse la cosa che ci interessa di più, la cosiddetta “massa critica”. Percezione e Massa Critica sono stati due elementi fondamentali nell’ostracismo immediato nei confronti di Weinsten.. La percezione, invece, è il sentimento comune e diffuso che quelle accuse, ancorché soltanto avvenute per via mediatica, fossero assolutamente credibili. La massa critica è rappresentata dal numero di persone che si sono immediatamente fatte avanti dopo le prime denunce: come abbiamo detto sono state 80 donne, non poche.

Nel caso di Alfonso Signorini la percezione sui “social” sta dalla parte di Fabrizio Corona, lo ritiene in qualche maniera credibile, meme e video satirici non si contano. Diverso è il caso dei media tradizionali, che ci stanno andando coi piedi di piombo. Ricordiamo che non stiamo parlando delle ovvie e benedette garanzie processuali e che per il nostro diritto non si è colpevoli di nulla fino al terzo grado di giudizio e in questo caso – soprattutto – non si sa neanche se Signorini abbia davvero commesso un reato (e in questo momento, a seguito di querela da parte di Signorini, è indagato soltanto Corona), stiamo parlando dell’ostracismo totale, termonucleare globale, ricevuto da Harvey Weinstein e di Alfonso Signorini che invece va sulle reti Mediaset a presentare il suo libro, senza che nessuno dei giornalisti gli ponga qualche domanda sulla faccenda, come ha fatto notare il direttore PISTO. Nel caso Weinstein ostracismo immediato. Nel caso Signorini l’esatto contrario. Non voglio dare un giudizio (e ci mancherebbe, non sono un giudice), sto solo registrando le differenze a partire dal “metoo” evocato da Corona, che è cosa, giusto ribadirlo, ancora tutta da verificare. Per quanto riguarda la massa critica il discorso è diverso. Siamo lontanissimi dal centinaio di donne che accusarono nel giro di pochi giorni Weinstein (parecchie a caccia di denaro, senz’altro). Ma la massa critica non è sintomo di colpevolezza, essa invece influisce sulla “percezione”: se tante donne accusano qualcosa di vero ci sarà. La somme di percezione e massa critica, che si influenzano a vicenda (è ovvio che la notizia provenniendo dal New York Times abbia fatto sentire tante donne libere di potere parlare) hanno fatto sì che l’ostracismo nei confronti di Weinstein fosse immediato e spietato e che abbia anche dato la stura a una serie di “cancellazioni”.