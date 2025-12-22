Abbiamo letto tutto il libro di Di Battista “La Russia non è il mio nemico”. Ma non l'avevamo già fatto qualche anno fa? Nel nuovo libro dell'ex grillino la "russofobia" è un complotto dell'Occidente

Ok, ma di che caz*o parla il libro dell'ex grillino? Partiamo col dire che il protagonista del volume non è la Russia, come si potrebbe immaginare dal titolo, ma l'Occidente, inteso qui come Europa. L'assunto base, da quanto si evince (magari abbiamo capito male noi eh) è che il Vecchio Continente sarebbe stato bombardato, travolto, subissato da una imperante russofobia. Qualcuno – leggi: Bruxelles, le élite europee – avrebbe pensato bene di trasformare la Federazione Russia e Putin nei nemici numeri uno dell'Ue. E perché mai? L'autore offre una non troppo convincente ricostruzione storica: gli scaz*i fra Napoleone e lo zar Alessandro I, la Grande Guerra Patriottica di Stalin, il mito dell'invincibile Armata Rossa, il tutto unito a due fatti. Uno geografico: le enormi dimensioni della Russia, che è il Paese più grande del mondo, e uno demografico, con i russi sono oggi appena 144 milioni, la metà degli statunitensi. La Russia, dice Di Battista, potrà anche far paura, incutere timore, ma noi, intesi come europei, li abbiamo invasi diverse volte: “Quattro volte, nella storia recente, i soldati italiani hanno invaso la Russia, mentre il contrario non è mai avvenuto. Gli Stati Uniti hanno invaso la Russia, la Gran Bretagna ha invaso la Russia. Non è mai accaduto che un soldato zarista, sovietico o in generale russo mettesse piede negli Stati Uniti o nel Regno Unito”. Si parla poi dell'animo russo, della necessità di conoscere la “vera Russia” per capire meglio le sue ragioni e i pensieri degli abitanti, oltre che dei leader...