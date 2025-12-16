Ma quali sono le condizioni che gli atleti di Russia e Bielorussia devono rispettare per andare alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Ecco chi decide per sci e snowboard e la valutazione degli sportivi “neutrali”

Una prima limitazione è nella tipologia di disciplina: sono ammessi solo atleti di sport individuali, nessuna squadra. Il primo requisito è quello della neutralità, che si articola in tre modi: “Nessun legame con l’esercito russo o bielorusso né con altre agenzie di sicurezza nazionale. Gli atleti e i membri dello staff che sono o sono stati volontariamente sotto contratto con o sostenuti dall’esercito russo o bielorusso - inclusi eventuali enti affiliati - oppure da agenzie di sicurezza nazionale, non possono partecipare alle competizioni del calendario Fis”. Non è inoltre consentita nessuna forma di comunicazione associabile a Russia e Bielorussia: “Gli atleti e i membri dello staff devono astenersi da qualsiasi attività o comunicazione, sia verbale, non verbale o scritta, associata alla bandiera nazionale, all’inno, all’emblema o a qualsiasi altro simbolo della Federazione Russa, della Repubblica di Bielorussia, delle rispettive Federazioni Nazionali o dei Noc (i comitati olimpici nazionali, ndr), nonché da qualsiasi forma di sostegno alla guerra in Ucraina, in qualsiasi sede ufficiale o nei media (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interviste, social media, retweet e messaggi ripubblicati su Twitter, messaggi inoltrati, ecc.), in qualsiasi momento dall’inizio della guerra in Ucraina che coinvolge Russia e Bielorussia”. Un presupposto, quindi, che riguarda tutte le uscite pubbliche e private dal 24 febbraio 2022 a oggi. Ciò significa che i richiedenti “non devono rilasciare dichiarazioni o commenti pubblici, né compiere azioni o adottare comportamenti che possano pregiudicare gli interessi della competizione, la sua integrità o la neutralità del partecipante richiesta come condizione per la partecipazione”. Questa idea culmina nel terzo punto del prerequisito della neutralità: solo coloro “che non si siano opposti alla missione di pace del Movimento Olimpico sostenendo, direttamente o indirettamente, la guerra in Ucraina possono partecipare alle competizioni del calendario Fis. I membri che sono volontariamente sotto contratto con, o sostenuti da, le forze armate russe o bielorusse o da agenzie di sicurezza nazionale sono considerati come sostenitori della guerra. Qualsiasi altra forma di espressione verbale, non verbale o scritta, esplicita o implicita, in qualsiasi momento dall’inizio della guerra in Ucraina - in particolare dichiarazioni pubbliche, incluse quelle rilasciate sui social media, la partecipazione a manifestazioni o eventi a favore della guerra e l’uso di qualsiasi simbolo di sostegno alla guerra in Ucraina, ad esempio il simbolo ‘Z’ (simbolo apparso sui veicoli russi durante l’invasione, ndr) - è considerata un atto di sostegno alla guerra in Ucraina”.