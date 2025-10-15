La guerra in Ucraina è molto più di un semplice conflitto regionale. I combattimenti tra Kiev e Mosca fanno ormai parte di una complessa battaglia che si sta svolgendo su un ring mondiale. Dietro agli ucraini c'è infatti l'Occidente più o meno compatto. Sul fronte opposto troviamo invece partner e amici di Vladimir Putin. Desiderosi, non tanto di aiutare il Cremlino nella sua “operazione militare speciale”, quanto piuttosto di sfruttare la situazione per colpire il loro vero rivale, che poi è lo stesso nemico russo: il blocco occidentale. Quindi, no, la guerra in Ucraina non coinvolge solo Zelensky e Putin. Coinvolge noi, gli Stati Uniti e pure la Cina che più volte si è detta estranea alla vicenda. Certo, i soldati di Xi Jinping non sono impegnati nel Donbass, né il governo cinese in quanto tale sta ufficialmente consegnando missili o caccia alla Russia, come invece hanno fatto – e stanno facendo – Regno Unito, Unione europea e Usa con Kiev. E però, come spiega in una lunga inchiesta il Washington Post, la Repubblica Popolare Cinese chiude un occhio, o addirittura entrambi, quando si tratta di frenare gli affari delle sue fabbriche, aziende e società, a quanto pare in prima linea nell'inviare verso Mosca i componenti necessari per costruire i letali droni in fibra ottica: cavi in fibra ottica e batterie agli ioni di litio.