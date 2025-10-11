Esultate per il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, ma lo sapete che è pro Trump, Israele, Netanyahu e tutto quello contro cui avete manifestato fino a ieri?

C'è poi da considerare un ultimo aspetto per niente trascurabile: Machado ha sposato la causa di Israele. Sia chiaro, il problema non è avere questa posizione politica, bensì il fatto che i pasionari radicali di sinistra, e cioè quelli per la Palestina libera e contro Netanyahu, siano felici della sua vittoria. “La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, non è solo filo-israeliana, è filo Likud: ha firmato un accordo di cooperazione nel 2020 con il partito Likud di Netanyahu. Sostiene pienamente la guerra di Netanyahu a Gaza e, se diventasse presidente, ripristinerebbe i legami interrotti tra Israele e Venezuela”, fanno notare i giornalisti di Al Jazeera, schierati pure loro, ma comunque autori di un'osservazione interessante. Nel 2020, partito della signora, Vente Venezuela, ha in effetti firmato un accordo di cooperazione politica con il Likud di Netanyahu, volto a rafforzare i legami tra Caracas e Tel Aviv, interrotti nel 2009 sotto la presidenza di Hugo Chavez. Machado ha descritto Israele come un alleato strategico contro le “forze che minacciano la libertà globale”, citando esplicitamente l’Iran tra queste minacce. In economia propone inoltre privatizzazione delle imprese statali e apertura ai mercati globali: l'opposto del socialismo tanto caro alla sinistra...