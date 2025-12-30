Ma davvero il direttore di Chi parla di sacralità della vita privata? Il comunicato dei legali di Signorini è tutto sbagliato

I legali di Signorini a cazzo duro contro Corona. C'è un problema però. Uno: il comunicato stampa dei legale di Signorini è arrivato dopo giorni e giorni e giorni e giorni in cui si parla di questa vicenda. Due: il comunicato è delirante. Sembra scritto da chi ha messo dell'acido nel panettone. Primo: parla di sacralità della vita privata. Ma questi avvocati lo sanno che il loro assistito è direttore di un giornale di gossip? Lo sanno che è il conduttore, o meglio: era, del Grande Fratello? Ma dove sono stati in questi anni gli avvocati di Signorini? Secondo: intimano di smettere la campagna denigratoria non solo a Corona ma a tutto l'universo mondo, avvertendo che agiranno anche contro fantomatici sponsor (e che fanno causa a Betsson perché sponsorizza Falsissimo?), motori di ricerca (e che fai? Citi per danni Google? Citi per danni, non lo so, Meta? Citi per danni TikTok? Ma mi faccia il piacere) e qualsiasi sito web (ma questa cosa qui signori avvocati ha un nome, si chiama censura, si chiama intimidazione). Fatemi capire : Corona spara la bomba, tutta Italia ne parla e i giornali non possono commentare la notizia? Il passo successivo qual è, andare a cercare uno per uno tutti quelli che hanno parlato di questo caso e diffidarli dal parlarne ancora?