Dal “sistema Pavia” al “sistema Signorini”: chi è Domenico Aiello, l’avvocato che difende Venditti, assiste Signorini contro Corona e ha una storia tra Lega e banche

Ma partiamo dalla fine: Aiello è noto oggi per aver assunto la difesa dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Brescia per “corruzione in atti giudiziari e peculato”, collegata all’archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel 2017 dopo la prima riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel filone parallelo denominato “Clean 2”, coordinato dai magistrati bresciani, l’ipotesi accusatoria sostiene che Venditti avrebbe ricevuto denaro proprio in cambio della richiesta di archiviazione nel 2017 del procedimento su Sempio.Oggi che quell’archiviazione è stata messa in discussione, con una nuova apertura delle indagini, Aiello ha definito l’inchiesta un “surreale attacco alla dignità di un magistrato”, denunciando quella che, anche con toni decisamente alzati in TV, ha chiamato “spettacolarizzazione mediatica del processo” e vincendo, contestualmente, la battaglia davanti al Tribunale del Riesame per la restituzione dei dispositivi elettronici (tranne uno) sequestrati al suo assistito.

S’è limitato a questo? No. Anzi: una delle linee difensive più forti sostenute da Aiello è che la competenza per le indagini —compresa quella su Sempio — debba essere unificata sotto la Procura di Brescia, secondo la normativa sulla competenza territoriale quando è coinvolto un magistrato. Sfidando apertamente, quindi, il procuratore Fabio Napoleone sul piano, oltre che della giurisprudenza, anche della filosofia del diritto, visto che la nuova indagine su Andrea Sempio cozza, almeno formalmente, con la sentenza definitiva di condanna che la Cassazione ha pronunciato nei confronti di Alberto Stasi. Il ruolo di Aiello nel caso Garlasco, quindi, non si è limitato agli aspetti processuali.