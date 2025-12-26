Delitto di Garlasco, Alessandro De Giuseppe, la Iena, è inca*zato più di una iena: “meglio che sto zitto” (ma dice comunque molto)

E’, come spiega ancora De Giuseppe, quello che le Iene hanno fatto proprio con il servizio mai andato in onda. Sì, su MOW avevamo già anticipato tutto, ma adesso a confermare tutto su cosa c’è in quel servizio annunciato e poi mai pubblicato è stato lo stesso autore. “Abbiamo incontrato una persona – dice – una testimonianza diretta e circostanziata, che dice di aver visto un’altra persona in un posto in cui non avrebbe dovuto essere. Abbiamo consegnato tutto alla procura e, come sapete, ci hanno chiesto di aspettare. E’ quello che stiamo facendo, ma penso che ormai siamo vicini alla possibilità di andare in onda”.

Il lavoro delle Iene, comunque, non s’è fermato lì. Anzi, De Giuseppe racconta di aver continuato a essere quasi stabilmente a Garlasco. E di aver trovato anche altro. E un giorno, in un bar, ha pure incontrato Giuseppe Poggi, il papà di Chiara. “De Giuseppe – gli avrebbe detto – lei ci fa i servizi contro”. “Ho cercato di spiegargli – è statala mia risposta – che i nostri non sono servizi contro, ma per la ricerca della verità. Però io non me la sento di giudicare i Poggi, anzi”. Il giudizio, semmai, è verso altri. “Ma preferisco non parlare – dice ancora De Giuseppe – meglio che sto zitto”. Un passaggio che dice tanto – tanto davvero – sul clima che c’è, su che aria si respira a Garlasco e l’intorno e, soprattutto, con cosa ci si scontra quando si sfiorano determinati argomenti o determinate persone.