Il Tribunale che vieta a papà Nathan di partecipare al pranzo di Natale della famiglia nel bosco è tutto il contrario della giustizia

Una giurisprudenza grinch a chi fa del bene? Mentre si discute se i ragazzi abbiano ricevuto la giusta istruzione (perché i ragazzi italiani che frequentano la scuola dell’obbligo la ricevono?), la giusta forma di contatto umano (perché i ragazzi italiani che sono sempre al telefono, che vanno in discoteca fino a tardi, che bevono alcool dalla mattina alla sera, tutte cose legittime e piacevoli per carità, sono il giusto modello di socializzazione che il nostro Paese persegue?), la giusta attenzione per la salute (perché l’esposizione dei ragazzi italiani allo smog, all’inquinamento urbano, ai rumori, alle luci di notte, al fumo e così via è un toccasana per il corpo di un essere umano?), il tribunale fa di certo una scelta sbagliata. La verità è che non esiste festa senza che si faccia un torto a qualcuno e stavolta il torto hanno scelto di farlo con cinismo burocratico, con rivendicata antipatia notarile. Della serie: stiamo solo svolgendo il nostro lavoro. Ci sarebbe da chiedersi se, arrivati a questo punto, il loro lavoro sia garantire il meglio ai tre bambini oppure no.