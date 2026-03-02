Tutte le bombe di Corona a MOW Privé by Escort Advisor: “Belen? Ci filmava mentre lo facevamo”. Poi i gusti sessuali di Lacerenza, Fedez e Masini e la promessa agli Agnelli: “Farò una puntata di Falsissimo su di loro”

Si parla di donne, sesso, amore, ma allora cosa ne pensa Fabrizio Corona delle donne presenti al Festival di Sanremo? Arisa? Un'amica. La Brancale? Troppa sensualità ostentata. Rose Villain? Una figa di legno. Ma quindi chi gli piace? Sicuramente Ditonellapiaga, ma soprattutto Giorgia Cardinaletti: "Giorgia Cardinaletti è una gran bella ragazza. Allora, Giorgia Cardinaletti, per me che faccio questo mestiere, faccio queste inchieste; anzi guarda, lo dico sicuramente, è forse uno dei pochi casi di meritocrazia lavorativa televisiva, perché ha una bellezza pulita, non rifatta, perché è brava e preparata, perché è fine, e perché è anche bella e sensuale. E credo che lei veramente il prezzo del successo… non è il tipo, e si vede da come si comporta, ha fatto una carriera tutta meritata. 100 per Giorgia Cardinaletti".