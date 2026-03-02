Tutte le bombe di Corona a MOW Privé by Escort Advisor: “Belen? Ci filmava mentre lo facevamo”. Poi i gusti sessuali di Lacerenza, Fedez e Masini e la promessa agli Agnelli: “Farò una puntata di Falsissimo su di loro”

Quanto amore a Sanremo. Sal Da Vinci sul palco dell’Ariston ha parlato di “per sempre”, di un sentimento universale da vivere liberamente, senza confini e limiti. Noi alla terrazza di Escort Advisor abbiamo provato a fare lo stesso. Il direttore di MOW ha intervistato Fabrizio Corona nella prima puntata della nuova stagione del videocast MOW Privé by Esco*t Advisor. C’è stato l’amore, il sesso, la libertà. Ma ci sono pure le notizie. Riguardano lo stesso Corona e i suoi fetish ma non solo. Ci ha parlato di Davide Lacerenza e di una sua presunta perversione, dell'inchiesta che ha in mente sugli Agnelli e ha ricordato quella volta che Lapo Elkann ha rischiato la vita: “Quella notte lì, non è una roba di sesso, droga, rock ‘n' roll”. E poi: "Nessuno della famiglia ha mai ringraziato Patrizia B.". Una chiusa poi sulla “coppia” Fedez (“il più grande chiavatore del Festival”) e Marco Masini.
Corona e il sesso nei bagni
Ma come vede l'amore Fabrizio Corona? Il rapporto uomo donna e il sesso? Glielo ha chiesto il direttore Pisto e lui ha rivelato una sua particolare predilizione per un luogo molto prceiso in cui ama fare sesso. “Io credo di aver avuto rapporti sessuali in almeno 4mila bagni d'Italia”. E per bagni si intende: “Bagno dell'aeroporto, il bagno dell'aereo, il bagno del treno. Banali. Tu sei con una e non è che prendi un albergo. Vai in un bar affollato, la fai andare in bagno e la raggiungi in bagno. Quello è il mio luogo. Il bar. E deve essere affollato. Nel momento in cui tu sei in bagno, la gente è lì fuori con i loro problemi che discutono di lavoro, di situazioni, di questo. Sei lì nel bagno e tu ti devi concentrare un minimo. Credo di averli fatti tutti”.
La domanda del carcerato e la storia con Belen
Il rapporto di Fabrizio Corona con le donne dal gossip. È stato il protagonista assoluto dei primi anni Duemila. Ha avuto le donne più desiderate d'Italia, Nina Moric e Belen, famose, bellissime. “Quando Nina diventa Nina, Belen arriva a Milano, ed è una cosa che sottolineo, ma lo sa anche lei, nel primo periodo della sua giovinezza non era bella, non era naturalmente bella, selvaggiamente bella. C'era una spanna tra Nina e Belen clamorosa. Fino a quando Belen nel tempo diventa sempre più bella, raggiunge la sua massima bellezza durante l'Isola dei Famosi del 2008, diventa selvaggia, bella, bionda e si espone in tutta la sua bellezza. Dal 2000, dalla fama di Nina, al 2009, Nina invecchia. E lì c'è il cambio dello status”. Ma com'è fare l'amore con Belen? È la domanda del carcerato ("Me lo chiedevano sempre in galera") a cui Corona risponde parlando di una passione della modella argentina in camera da letto: "Aveva questa passione di filmarmi, di filmarci di nascosto. Poi se li guardava, se li teneva, aveva questo archivio di video nostri. Io sapevo di due o tre video, altri che si faceva lei se li teneva".
Davide Lacerenza e il rapporto sessuale con una donna anziana
Non solo i gusti sessuali di Fabrizio Corona. Ci sarebbe chi, in quanto a perversioni e gusti particolari, lo supererebbe. Ad esempio Davide Lacerenza: “Sono stato colpito da un fatto. In una delle varie inchieste di Falsissimo, su del materiale su cui stavamo lavorando, acquisito lecitamente, c'è un'immagine di Davide Lacerenza che va con una donna anziana. Avrà oggettivamente un'età tra i 65 e i 70. La mette in un letto e… non è che se la sco*a e basta. La ama, la bacia. Le bacia le parti intime. Sì, fa l'amore per un’ora. E c'è questa donna che raggiunge un orgasmo devastante. E lui in questo rapporto sessuale con questa donna anziana ci mette tutta la sua passione. Io sono rimasto scioccato, veramente scioccato”.
Le donne del Festival
Si parla di donne, sesso, amore, ma allora cosa ne pensa Fabrizio Corona delle donne presenti al Festival di Sanremo? Arisa? Un'amica. La Brancale? Troppa sensualità ostentata. Rose Villain? Una figa di legno. Ma quindi chi gli piace? Sicuramente Ditonellapiaga, ma soprattutto Giorgia Cardinaletti: "Giorgia Cardinaletti è una gran bella ragazza. Allora, Giorgia Cardinaletti, per me che faccio questo mestiere, faccio queste inchieste; anzi guarda, lo dico sicuramente, è forse uno dei pochi casi di meritocrazia lavorativa televisiva, perché ha una bellezza pulita, non rifatta, perché è brava e preparata, perché è fine, e perché è anche bella e sensuale. E credo che lei veramente il prezzo del successo… non è il tipo, e si vede da come si comporta, ha fatto una carriera tutta meritata. 100 per Giorgia Cardinaletti".
La puntata sugli Agnelli
Infine, quale sarà il futuro di Falsissimo? Dopo l'inizio della battaglia a Mediaset, Fabrizio Corona promette di tornare a lavor su un'altra importante famiglia dell'imprenditoria italiana: “Odio la famiglia Agnelli, odio tutti gli eredi della dinastia Agnelli. Penso che siano il prodotto peggiore della nostra società italiana. Ci farò una puntata sui tre figli e su tutto quello che hanno fatto”. E su Lapo Elkann e la notte in cui, per un'overdose, rischiò di morire?: "Una cosa che va riconosciuta a questa donna - cioè a Donato Broco, Patrizia B., la donna trans che lo salvò - è che quando tu ti trovi un uomo in quelle condizioni, in fin di vita, qualsiasi altro tipo di trans l'avrebbe lasciato in mezzo alla strada e sarebbe scappato per non incappare in colpe. Invece lei è rimasta lì, gli ha salvato la vita, ma non c'è stato nessuno della famiglia Agnelli che gli abbia detto un semplice grazie. Nessuno".
Fedez, il più grande chiavatore del Festival
Ma la converazione, a due passi dall'Ariston, non poteva che riguardare anche i big in gara: chi è il più grande chiava*ore tra gli uomini? “Il nostro amico Fedez. Però chiava soltanto le sfigate”. E poi sulla coppia Masini-Fedez Fabrizio intravede una sintonia curiosa: “Dove siamo qua, a Escort Advisor no? Hanno un non so che di strano. Fedez si è fatto questo look molto vecchio, col gel, tutto bianco. Quell'altro con la barba. Sembrano due cinquantenni imbigottiti che poi a un certo punto potrebbero scoppiare e fare delle cose particolari”.